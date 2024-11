Einzelcoaching

In einem 1:1-Coaching erhältst du tiefe Einblicke in die Denk- und Arbeitsweisen von UX-Writer*innen. Wir begleiten dich in deinem individuellen Projektalltag und du eignest dir die wichtigsten Kenntnisse an, um UX-Texte zu erstellen und deine Rolle als UX-Writer*in zu finden.