Journey-Mapping-Training

User Journeys unterstützen dich dabei, Nutzerbedürfnisse an verschiedenen Touchpoints mit den Businessanforderungen in Einklang zu bringen. Gerade in komplexen Umgebungen sind sie sehr wertvoll. Visuelle Mapping-Verfahren sind dabei ein zentrales Instrument.

Das Training führt dich in die Grundlagen des Journey Mapping ein und legt die Denkweise dahinter offen: Nicht das Ergebnis allein zählt, sondern auch der Mapping-Prozess an sich. Er schafft ein "visuelles Alignment" – sprich ein gemeinsames Verständnis davon, wie ein Team oder eine Organisation vom Ist ins Soll kommt, Chancen erkennt, Ansätze und Ideen festhält und in Abstimmung mit Stakeholdern für die Umsetzung priorisiert.

Ziel dieses Trainings ist es, Mapping-Methoden sicher anzuwenden, Stakeholder einzubeziehen und den Wert von Journey Mapping für die strategische Ausrichtung von Produkten und Services auch innerhalb der eigenen Organisation vermitteln zu können.

Das vermitteln wir im Training

Methodische Hintergründe und Nutzen von Mapping-Verfahren

Unterschiedliche Arten von Journey Maps, z. B. Customer Journey Maps, Service Blueprints oder Experience Maps

Einsatzbereiche der Map-Typen

Faktoren erfolgreicher Teamarbeit beim Journey Mapping

Grundlagen von User Research und Datenmodellierung

Anleitung, wie Maps erarbeitet, strukturiert und in Teamarbeit angereichert werden können

Zielgruppe

Teams aus den Bereichen Entwicklung, Design, Produkt und Management

Das solltet ihr mitbringen