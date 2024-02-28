Menü
Training
Journey-Mapping-Training
Journey Maps gehören in jeden UX-Methodenkoffer. Welchen Typ von Map für welchen Zweck geeignet ist und worauf es beim Mapping ankommt, das lernst du in diesem eintägigen Training mit vielen praktischen Übungen.
Visuelles Alignment als entscheidende Grundlage für erfolgreiche Projekte
User Journeys unterstützen dich dabei, Nutzerbedürfnisse an verschiedenen Touchpoints mit den Businessanforderungen in Einklang zu bringen. Gerade in komplexen Umgebungen sind sie sehr wertvoll. Visuelle Mapping-Verfahren sind dabei ein zentrales Instrument.
Das Training führt dich in die Grundlagen des Journey Mapping ein und legt die Denkweise dahinter offen: Nicht das Ergebnis allein zählt, sondern auch der Mapping-Prozess an sich. Er schafft ein "visuelles Alignment" – sprich ein gemeinsames Verständnis davon, wie ein Team oder eine Organisation vom Ist ins Soll kommt, Chancen erkennt, Ansätze und Ideen festhält und in Abstimmung mit Stakeholdern für die Umsetzung priorisiert.
Ziel dieses Trainings ist es, Mapping-Methoden sicher anzuwenden, Stakeholder einzubeziehen und den Wert von Journey Mapping für die strategische Ausrichtung von Produkten und Services auch innerhalb der eigenen Organisation vermitteln zu können.
Das vermitteln wir im Training
- Methodische Hintergründe und Nutzen von Mapping-Verfahren
- Unterschiedliche Arten von Journey Maps, z. B. Customer Journey Maps, Service Blueprints oder Experience Maps
- Einsatzbereiche der Map-Typen
- Faktoren erfolgreicher Teamarbeit beim Journey Mapping
- Grundlagen von User Research und Datenmodellierung
- Anleitung, wie Maps erarbeitet, strukturiert und in Teamarbeit angereichert werden können
Zielgruppe
Teams aus den Bereichen Entwicklung, Design, Produkt und Management
Das solltet ihr mitbringen
- Erste Erfahrung mit Nutzerzentrierung, CX/UX und Usability
- Interesse an der Vertiefung und Spaß am Lernen in der Gruppe
Dauer
1 Tag
Teilnehmer*innen
6-12
Durchführung
Vor Ort oder remote
Alle Teilnehmer*innen erhalten ein Zertifikat.
Was bringt das Training deinem Team?
Mapping sicher anwenden
Abschätzen, wann und warum welche Mapping-Methode eingesetzt werden sollte – und wie diese richtig umsetzt wird
Nutzer*innen verstehen
Mithilfe visueller Maps Nutzerbedürfnisse und Produktanforderungen erkennen
Teamarbeit stärken
Ein gemeinsames Verständnis entwickeln und Nutzerzentrierung gemeinsam vorantreiben
Warum Trainings von UX&I?
100% aus der Praxis
Die UX&I Trainer*innen sind Profis in ihren Fachgebieten mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Branchen – von Automotive bis Versicherung.
"On the job"
Unsere Trainings begleiten meist ein laufendes Projekt oder eine Produktentwicklung, idealerweise in Intervallen aus Schulung, Anwendung und Wissenstransfer.
Profis im Enablement
UX&I ist keine Agentur, sondern ein Beratung; unsere gesamte Arbeit ist darauf ausgerichtet, Menschen zu befähigen.
Deine Trainer
Kay Spiegel, Senior UX-Berater
Kay ist Senior Product- und UX-Berater und seit 2018 Teil der UX&I Familie. Schon 2003 hat er mit einem kleinen Team sein erstes digitales Produkt realisiert und daraufhin die Begleitung und das Enablement von digitalen Produktteams zu seinem Steckenpferd gemacht. Sein Motto: Nur ein gesundes Team kann zur Höchstleistung auflaufen.
Markus Brendel, Senior UX-Berater
Markus ist Senior UX-Berater und seit 2018 Teil von UX&I in Düsseldorf. Er ist seit 2009 in der Konzeption von digitalen Produkten unterwegs. Markus mag es ganz besonders, wenn die Aufgaben knifflig sind, fühlt sich wohl in der Rolle des Moderators und liebt das Arbeiten in interdisziplinären Teams.
Die nächsten Schritte
Wir nehmen uns gern Zeit, um deine oder eure Wünsche und Vorstellungen als Team kennenzulernen und die nächsten Schritte zu besprechen:
Erste Absprache per Mail oder telefonisch
Gemeinsame Trainingsplanung
Training bei euch oder bei uns vor Ort bzw. remote
Klingt gut? Lass uns sprechen.
Lass uns starten
Gemeinsam definieren wir deine Ziele und entwerfen ein Lernkonzept, das euch wirklich weiterbringt.
Kay Spiegel
Ansprechpartner Product Academy
+49 211 8680910