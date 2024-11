Die Push Conference ist das Event für alle, die an der Schnittstelle von UX, UI und interaktiven Technologien arbeiten. In diesem Jahr erwarten dich Highlights wie Vitaly Friedmans Vortrag zu „Inclusive Design Patterns for 2025“ und spannende Insights zur Gestaltung für unterschiedliche Zielgruppen mit Genuis. Perfekt für Designer*innen, Entwickler*innen und kreative Köpfe, die ihre Fähigkeiten erweitern und sich mit Branchenexpert*innen austauschen möchten. Eine großartige Gelegenheit, um neue Impulse für zukunftsfähige digitale Produkte zu bekommen!

