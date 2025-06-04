28. Oktober 2024

Claudia Schönwälder als Senior UX-Beraterin an Bord

„Es gibt mir riesengroßen Antrieb, wenn sich Menschen bei einer Produktnutzung als effizient erleben – und sie sogar Freude dabei haben. Wenn man das bei einem Test mit Anwender*innen als Feedback bekommt, ist das wunderbar.” Seit Februar 2024 ist Claudia Schönwälder bei UX&I an Bord. Sie bringt jahrzehntelange Erfahrung und einen funktionierenden Mix aus Verstehen und Gestalten mit ins Team. Sie liebt es, Mensch und Maschine vor Ort in Interaktion zu erleben und dafür zu sorgen, dass nicht das Falsche entwickelt wird. Warum sie zudem Marathontrainingspläne schätzt und vieles mehr, verrät Claudia im Interview.