Neuigkeiten

Wissens- und Feiernswertes von UX&I

Es gibt immer was Neues in der Welt von UX&I. Hier sind aktuelle Mitteilungen, Trends, Mitarbeiterinterviews, Eventberichte, Meilensteine und Überraschungen versammelt.

UX&I erhält ISO 27001-Zertifizierung für Informationssicherheit

4. Juni 2025

ISO 27001: UX&I erhält Zertifizierung für IT-Sicherheit

UX&I ist seit Mai 2025 offiziell nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Die Auszeichnung durch den TÜV Rheinland bestätigt, dass wir höchste Anforderungen an Informationssicherheit systematisch und wirksam umsetzen. Für unsere Kund*innen bedeutet das: Vertrauliche Daten sind bei uns geschützt – und der Einkauf läuft reibungslos. 

Jasmin Peters, Senior UI-Designerin bei UX&I in Düsseldorf

7. März 2025

Neu im Team von UX&I: Senior UI-Designerin Jasmin Peters

„Basics sind der Schlüssel, handwerklich wie gestalterisch. Wer sie beherrscht, hat die besten Voraussetzungen, um schnell und gut zu designen.“ Davon ist Jasmin Peters, Senior UI-Designerin bei UX&I, überzeugt. Nach Stationen in Full-Service- und Digitalagenturen und einem Unternehmen hat sie sich auf die Gestaltung von Designsystemen und Interfaces spezialisiert, die nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern auch funktional und nutzerfreundlich sind. Im Interview spricht sie über ihren Weg ins UI-Design, warum klare Hierarchie und Blickführung essenziell sind – und welche Trends Unternehmen nicht verpassen sollten.

Robert Lischke von UX&I auf dem UXcamp Europe Berlin

30. Januar 2025

Robert Lischke verstärkt UX&I als Senior UX-Berater

Seit Frühjahr 2024 bereichert Robert Lischke das Team von UX&I mit seinem Fokus auf die Discovery-Phase und seiner Leidenschaft für methodischen Nutzerresearch. Als Diplom-Psychologe hinterfragt er bestehende Annahmen und schafft so Raum für innovative Lösungen. „Über den Tellerrand schauen, Innovation vorantreiben – dafür braucht man Discovery“, erklärt Robert und zeigt im Interview, warum es sich lohnt, dem Problemraum mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Außerdem teilt er Tipps für effizienten Research, spricht über die Bedeutung von Stakeholder-Management und verrät, warum er so gern in seinen Camper steigt.

Claudia Schönwälder, Senior UX-Beraterin bei UX&I

28. Oktober 2024

Claudia Schönwälder als Senior UX-Beraterin an Bord

„Es gibt mir riesengroßen Antrieb, wenn sich Menschen bei einer Produktnutzung als effizient erleben – und sie sogar Freude dabei haben. Wenn man das bei einem Test mit Anwender*innen als Feedback bekommt, ist das wunderbar.” Seit Februar 2024 ist Claudia Schönwälder bei UX&I an Bord. Sie bringt jahrzehntelange Erfahrung und einen funktionierenden Mix aus Verstehen und Gestalten mit ins Team. Sie liebt es, Mensch und Maschine vor Ort in Interaktion zu erleben und dafür zu sorgen, dass nicht das Falsche entwickelt wird. Warum sie zudem Marathontrainingspläne schätzt und vieles mehr, verrät Claudia im Interview.

UXcamp Hamburg 2024

14. August 2024

UX Camp Hamburg 2024: Hochstimmung und Tiefgang an der Elbe

Am 3. August 2024 war das UX Camp Hamburg wieder ein Highlight für die UX-Community. Bei strahlendem Wetter und in einer tollen Location standen 25 spannende Sessions zur Auswahl. Der Austausch mit über 150 anderen UX-Professionals hat auch uns begeistert.

UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Über UX&I

UX&I bietet Beratung, Enablement und Umsetzung rund um das Thema User Experience (UX). Schwerpunkte liegen auf Deep Tech, Enterprise Software und Digitalisierung. Unser Ziel ist es, Menschen darin zu unterstützen, komplexe Technologie in den Dienst der Nutzer*innen zu stellen. Dabei vereinen wir alle relevanten Perspektiven: von Mensch, Business und Technologie.

  • Standorte: Düsseldorf (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München

  • Mitarbeiter*innen: 37

  • Gründung: 2014

  • Unternehmen: u.a. zehn der fünfzehn größten deutschen Unternehmen setzen auf unsere UX-Expertise

