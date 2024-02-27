Am Anfang jeder erfolgreichen Produktentwicklung steht ein gemeinsames Verständnis: Um welches Problem geht es eigentlich – und wie könnte die künftige Lösung aussehen? Eine wesentliche Rolle spielen dabei zunächst die Auftragsklärung und die Definition einer tragfähigen Produktvision. Methoden, Übungen und nicht zuletzt eine gemeinsame Haltung helfen auf dem Weg dorthin.

UX Thinking unterstützt interdisziplinäre Teams, mit einem freien, wertgetriebenen Modell nachhaltig relevante Produkte zu entdecken und zu entwickeln. Dabei fließen Ansätze aus der agilen Softwareentwicklung, dem menschzentrierten Design, aus Lean Startup und aus der klassischen Produktentwicklung ein.

Das vermitteln wir im Training

Begriffsklärung Usability

Bedeutung menschlicher Grundbedürfnisse bei der Softwaregestaltung

Faktoren erfolgreicher Teamarbeit

Begriffsklärung Strategie und Produktstrategie

Merkmale guter Strategien

Grundlagen von User Research und Datenmodellierung

Ausarbeitung von Produktvisionen

Anforderungserhebung für User Story Mapping

Verbindung von Agilität und Human-Centered Design

Zielgruppe

Fortgeschrittene oder gemischte Gruppen aus den Bereichen Entwicklung, Design, Produkt und Management.

Das solltet ihr mitbringen