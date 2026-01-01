Vom Problem zur richtigen Lösung – systematisch und sicher.

Die besten Produktideen entstehen nicht am Reißbrett, sondern durch systematische Discovery. In diesem Training zeigen wir dir, wie du mit bewährten Methoden echte Nutzerprobleme aufdeckst und daraus valide Produktchancen entwickelst. Du lernst, wie du Annahmen testest, bevor teuer entwickelt wird, und wie du aus Insights konkrete Opportunities für dein Product Backlog machst.

Für wen ist das Training?

Product Ownerinnen, Product Managerinnen und alle, die Produktentscheidungen auf eine solide Basis stellen wollen. Ideal für Teams, die weniger raten und mehr wissen wollen.

Das lernst du im Training:

Die wichtigsten Discovery-Methoden und ihre Anwendung im Überblick

Opportunity Solution Trees erstellen und nutzen

User Interviews führen und auswerten

Vom Insight zur validierten Opportunity

Integration von Discovery in agile Prozesse





Erfahren, üben, selber machen

In einer bewusst kleinen Gruppe von maximal 15 Teilnehmer*innen sorgen wir dafür, dass du das mitnimmst, was du brauchst. Unsere Trainer*innen gehen auf deine Bedürfnisse ein – bring gern auch Beispiele aus deinem Alltag mit – und achten gleichzeitig darauf, dass ihr als Gruppe voneinander lernt und euch inspiriert. Die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer*innen sind immer wertvoll.

Warum Trainings von UX&I?