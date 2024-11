Sinn oder Nicht-Sinn: Was bringt (euch) unser Purpose?

Die wichtigsten Bestandteile

Empower: Wir sind keine Agentur, sondern eine Beratung. Das heißt, wir versetzen unsere Kund*innen und auch uns selbst in die Lage, wirksam zu sein und auf unser jeweiliges Umfeld Einfluss zu nehmen.

Technology: Der Purpose versichert uns, dass wir morgen keine Sonnenbrillen verkaufen. Technologie ist unser Herzensthema, damit verdienen wir unser Geld und wir glauben daran, dass die Menschheit durch den Einsatz von Technologie besser werden kann.

For the benefit of humans: Wir helfen Menschen, zum Wohle von Menschen zu arbeiten. Wohlgemerkt nicht zum Wohle der ganzen Menschheit. Wir gehen in kleinen Schritten vor und haben das Individuum im Blick.

Was tun mit diesem hart erarbeiteten Stück Text? Wer durch unsere Büros läuft, wird den Purpose an keiner Wand in großen Lettern finden. Wie sorgen wir trotzdem dafür, dass der Satz mit Leben gefüllt wird und nicht nur theoretisches Konstrukt bleibt? Wie können wir und andere wirklich Nutzen aus unserem Purpose ziehen?

Purpose leben

Gründungsgeschichte

Ein Purpose stirbt, wenn er nicht echt ist. Echt ist er, wenn er seine Wurzeln in der Geschichte und der DNA der Organisation hat. Ein Purpose braucht eine Story, und diese entsteht in der Regel aus den Gründer*innen heraus. Ein Beispiel ist Patagonia. Yvon Chouinard hat die Firma gegründet, damit Menschen ursprüngliche, “wilde” Orte entdecken können. Daraus folgte für ihn logisch, dass es diese Orte zu schützen gilt. Je größer die Firma wurde, desto wichtiger wurde dieses zugrunde liegende Commitment. Der Purpose heute: “Patagonia is in business to save our home planet.”

Unsere These ist, dass es ohne Gründer*innen keinen authentischen Purpose geben kann. Bei UX&I ging der Purpose deshalb so natürlich in den Arbeitsalltag aller Standorte ein, weil er tief aus unserer Überzeugung heraus entstanden ist und unsere innere Haltung sichtbar gemacht hat.