UX Mindset trifft New Work: Warum wir menschzentriert arbeiten

Ganz außen liegen die Projekte und die Wertschöpfung, also das, wovon die Firma lebt. Weiter innen befinden sich die Hilfskreise, welche die Wertschöpfung unterstützen, z. B. Marketing und Sales. Der Kern besteht aus der “Dienenden Führung”, ihm gehört unter anderem die Geschäftsführung an. Hier werden Entscheidungen getroffen, welche die gesamte Organisation betreffen.

Rollen statt Positionen

Es handelt sich bei den Schichten nicht um in sich geschlossene Abteilungen. So sind unsere UX-Berater*innen fachlich auf Projekten im Einsatz, gehören aber auch Kreisen in den anderen Schichten an und kümmern sich – je nach Stärken und Interessen – beispielsweise mit ums Recruiting oder die Unternehmensentwicklung. Statt über feste Positionen übernehmen wir Aufgaben flexibel und bringen uns dort ein, wo wir mit unseren Fähigkeiten gebraucht werden. Auch auf Projektebene können wir jederzeit Rollen übernehmen, die nicht unserer Kernkompetenz entsprechen. Ein*e UX-Designer*in kann auch als Product Owner unterstützen, wenn es im Projekt gerade nötig ist.

Prinzipien statt Regeln

Wir haben fast keine festen Regeln. Vielmehr dienen uns übergeordnete Grundsätze als Leitplanken. Acht Prinzipien sind besonders wichtig und zentraler Bestandteil unserer Kultur. Dazu zählt zum Beispiel die Selbstverantwortung. Sie gibt vor: “Handle, wenn es erforderlich ist: Befolge, was du vereinbart hast und behalte die gesamte Organisation im Blick.” Das Prinzip hilft uns, viele alltägliche Entscheidungen selbstständig treffen zu können – wir sparen uns zum Beispiel den Freigabeprozess für Urlaubsanfragen oder Reisekosten. Ein weiterer Grundsatz ist “Good enough for now, safe enough to try.” Wir müssen nicht immer gleich perfekt sein und können Dinge angstfrei ausprobieren.