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Beratung mit Gesicht – die Menschen hinter UX&I

Du willst wissen, mit wem du arbeitest, bevor du dich entscheidest. Verständlich. Als bekanntestes UX-Unternehmen Deutschlands (GermanUPA Branchenreport 2025) zeigen wir dir offen, wer hinter UX&I steht: unser Team, unsere Haltung und die vier Bereiche, über die du uns am besten kennenlernst.

Lern uns kennen

Das Team hinter der Arbeit

UX&I auf Mallorca
UX&I beim UX Camp
UX&I in Belgien

Woran du uns erkennst

Beratung, nicht Agentur

Wir liefern nicht einfach ab, was im Briefing steht. Wir denken mit, fragen nach und übernehmen Verantwortung für die Wirkung – auch wenn der ehrlichere Weg der unbequemere ist.

Menschen, nicht Maschinerie

Hinter jedem Projekt stehen verlässliche Personen, keine austauschbaren Ressourcen. Du weißt, mit wem du sprichst – und arbeitest mit Leuten, die ihr Handwerk verstehen und beim Wort zu nehmen sind.

Haltung, nicht Hochglanz

Eine Beratung beauftragst du über die Menschen, die dahinterstehen – nicht über ein Logo. Deshalb machen wir uns hier greifbar: wie wir denken, mit wem wir vernetzt sind und was uns gerade beschäftigt. Schau dich um und mach dir selbst ein Bild.

Lern UX&I von allen Seiten kennen

Über uns

Über uns

Wer wir sind und wofür wir stehen: unsere Haltung, unsere Geschichte und die Art, wie wir Beratung verstehen. Damit du weißt, worauf du dich einlässt, bevor wir zusammenarbeiten.

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Expert*innen

Expert*innen

Die Köpfe hinter den Projekten: erfahrene Berater*innen, die ihr Fach verstehen und mit denen du wirklich arbeitest. Schau dir an, wer dich begleitet – und mit welcher Tiefe.

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Netzwerk

Netzwerk

Wir arbeiten nicht für uns allein: Ein belastbares Netzwerk aus Partner*innen und Spezialist*innen trägt unsere Arbeit weit über das eigene Team hinaus. So steht dir mehr Kompetenz zur Seite, als ein einzelnes Team bieten kann.

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Neuigkeiten

Neuigkeiten

Was uns gerade beschäftigt: Einblicke, Gedanken und Aktuelles aus unserer Arbeit. So siehst du, dass bei uns Bewegung ist – und woran wir gerade denken.

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Unsere Standorte

Du findest uns in Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und Frankfurt — komm auf einen Kaffee vorbei oder triff uns remote im Projekt.

Noch Fragen zu UX&I? Dann lass uns reden.

Du willst wissen, ob wir zu deinem Vorhaben passen – oder einfach mal sprechen? Schreib uns, wir melden uns persönlich. Ganz ohne Verpflichtung.

30 Minuten, kostenlos und unverbindlich
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I
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Nadine Pieper

Senior UX-Beraterin

+49 211 8680910