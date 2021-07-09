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Unternehmen
Beratung mit Gesicht – die Menschen hinter UX&I
Du willst wissen, mit wem du arbeitest, bevor du dich entscheidest. Verständlich. Als bekanntestes UX-Unternehmen Deutschlands (GermanUPA Branchenreport 2025) zeigen wir dir offen, wer hinter UX&I steht: unser Team, unsere Haltung und die vier Bereiche, über die du uns am besten kennenlernst.
Das Team hinter der Arbeit
Woran du uns erkennst
Beratung, nicht Agentur
Wir liefern nicht einfach ab, was im Briefing steht. Wir denken mit, fragen nach und übernehmen Verantwortung für die Wirkung – auch wenn der ehrlichere Weg der unbequemere ist.
Menschen, nicht Maschinerie
Hinter jedem Projekt stehen verlässliche Personen, keine austauschbaren Ressourcen. Du weißt, mit wem du sprichst – und arbeitest mit Leuten, die ihr Handwerk verstehen und beim Wort zu nehmen sind.
Haltung, nicht Hochglanz
Eine Beratung beauftragst du über die Menschen, die dahinterstehen – nicht über ein Logo. Deshalb machen wir uns hier greifbar: wie wir denken, mit wem wir vernetzt sind und was uns gerade beschäftigt. Schau dich um und mach dir selbst ein Bild.
Lern UX&I von allen Seiten kennen
Über uns
Wer wir sind und wofür wir stehen: unsere Haltung, unsere Geschichte und die Art, wie wir Beratung verstehen. Damit du weißt, worauf du dich einlässt, bevor wir zusammenarbeiten.
Expert*innen
Die Köpfe hinter den Projekten: erfahrene Berater*innen, die ihr Fach verstehen und mit denen du wirklich arbeitest. Schau dir an, wer dich begleitet – und mit welcher Tiefe.
Netzwerk
Wir arbeiten nicht für uns allein: Ein belastbares Netzwerk aus Partner*innen und Spezialist*innen trägt unsere Arbeit weit über das eigene Team hinaus. So steht dir mehr Kompetenz zur Seite, als ein einzelnes Team bieten kann.
Neuigkeiten
Was uns gerade beschäftigt: Einblicke, Gedanken und Aktuelles aus unserer Arbeit. So siehst du, dass bei uns Bewegung ist – und woran wir gerade denken.
Unsere Standorte
Du findest uns in Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und Frankfurt — komm auf einen Kaffee vorbei oder triff uns remote im Projekt.
Noch Fragen zu UX&I? Dann lass uns reden.
Du willst wissen, ob wir zu deinem Vorhaben passen – oder einfach mal sprechen? Schreib uns, wir melden uns persönlich. Ganz ohne Verpflichtung.