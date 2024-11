Von der Idee zum $500-Millionen-Verkauf: Mirko Novakovic, Gründer von Instana, im Gespräch

Wie war die Arbeitsweise bei Instana? Passte die UX-Denkweise und -Methodik direkt dazu?

Wir wollten Demokratisierung. Daher war an Tag 1 klar, wir brauchen eine neue Art der User Experience und müssen UX sofort integrieren. Damit war UX&I auch in jeder Diskussion involviert. In den ersten sechs Monaten haben wir unzählige Sessions gemacht, um ein Verständnis im gesamten Team zu schaffen: Was wollen wir überhaupt bauen. Und dann haben wir sehr detailgenau verschiedenste Lösungen diskutiert und iteriert.

Instana hat immer schnell getickt. Wirkten UX-Methoden wie Research und die zahlreichen Iterationen auch mal zeitraubend?

Iteration heißt nicht, dass man langsam ist, im Gegenteil. Es geht auch darum, die richtigen Prioritäten zu setzen und klar zu sagen, was man will. Manchmal ist Schnelligkeit wichtiger als Perfektion. Da muss man sich auch als Team finden: Wie können wir mit minimalstem Aufwand das meiste erreichen. Wir haben am Anfang sehr hands-on gearbeitet, zum Beispiel mit total einfachen Mock-ups. Wir haben versucht, Dinge so schnell wie möglich umzusetzen. Beim Research würde ich verschiedene Phasen unterscheiden. User Research funktioniert am besten, wenn Nutzer schon etwas bedienen können. Am Anfang hat man das Produkt noch nicht, da sind Nutzertests wenig ergiebig, gerade bei ganz neuer Technologie. Bevor das iPhone da war, hätte ich immer nur gesagt, wie man das Nokia 6310 besser machen kann. Als wir zwei, drei Jahre mit Instana am Markt waren, haben wir Tausende von Interviews durchgeführt. Ich war am Anfang sehr skeptisch, habe aber gelernt, dass diese extrem sinnvoll sind. Wir haben viele wichtige Patterns entdeckt.