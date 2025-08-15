Design to Code

AI-Readiness ist die Basis, doch der Schritt zur automatisierten Code-Generierung ist komplex. „Einfach prompten“ führt bei UI-Code oft zu unpräzisen Ergebnissen, da natürliche Sprache zu viel Interpretationsspielraum lässt. Die Folgen sind Varianz und die Missachtung deiner Design-Guidelines.

Generische SaaS-Tools verschärfen das Problem: Sie liefern oft Code ohne Bezug zu eurer Architektur. Die Ergebnisse passen nicht zu euren Konventionen, die Modellauswahl liegt beim Anbieter, und der generierte Code lässt sich meist nicht in eure bestehenden Workflows einbetten. Am Ende bleibt die Nacharbeit – nur an einer anderen Stelle.