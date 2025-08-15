Menü
Design to Code
AI-gestützte Designsysteme: Vom Entwurf zum produktiven UI Code
Alle reden von AI-generiertem UI Code. Wir sagen: Euer Designsystem ist der Schlüssel, damit das funktioniert. Aber wie wird daraus ein Ergebnis mit Qualität, Konsistenz und Kontrolle? Wir helfen euch dabei.
Designsysteme + AI: Was gerade passiert
Die Branche macht Designsysteme AI-ready: Maschinenlesbare Dokumentation, strukturierte Metadaten und AI-gestützte Drift-Detection verwandeln statische Styleguides in intelligente Systeme. Dokumentationen werden zur Query-Schnittstelle für AI-Agenten, damit diese Designsysteme autonom interpretieren und fehlerfrei anwenden können. Diese Entwicklung macht Designsysteme wichtiger denn je: Ein gut gepflegtes System liefert den Kontext, die Konsistenz und die Qualitätssicherung, die eine KI zwingend braucht, um präzise Ergebnisse zu liefern.
Von der AI-Readiness
zur Produktion: Warum es oft noch hakt
AI-Readiness ist die Basis, doch der Schritt zur automatisierten Code-Generierung ist komplex. „Einfach prompten“ führt bei UI-Code oft zu unpräzisen Ergebnissen, da natürliche Sprache zu viel Interpretationsspielraum lässt. Die Folgen sind Varianz und die Missachtung deiner Design-Guidelines.
Generische SaaS-Tools verschärfen das Problem: Sie liefern oft Code ohne Bezug zu eurer Architektur. Die Ergebnisse passen nicht zu euren Konventionen, die Modellauswahl liegt beim Anbieter, und der generierte Code lässt sich meist nicht in eure bestehenden Workflows einbetten. Am Ende bleibt die Nacharbeit – nur an einer anderen Stelle.
Ohne strukturierten Ansatz führt KI zu massiver Nacharbeit und inkonsistenter Qualität. Unser Weg ist kein starres Dogma, sondern ein kontrollierter Schritt in Richtung echter Automation. Er nutzt die aktuelle Leistungsfähigkeit von KI-Modellen optimal aus, ohne zukünftige Innovationen auszuschließen.
Einstiegsangebot:
AI-Readiness-Check für euer Designsystem
Wir prüfen euer Designsystem aus allen relevanten Perspektiven: UI Kit, Code Library, Dokumentation. Wie maschinenlesbar sind eure Artefakte? Wie gut harmonieren sie? Wo liegen Lücken, die einer AI-gestützten Nutzung im Weg stehen?
Dein Ergebnis: Eine klare Standortbestimmung eurer AI-Readiness – mit konkreten Empfehlungen und einer priorisierten Roadmap, die zeigt, wie ihr von dort aus weiterkommt.
Sicher dir den Check zum Festpreis von 990,- Euro.
Unser Ansatz:
Der Figma-Entwurf als Input,
nicht der Prompt
Wir setzen dort an, wo Design entsteht. Statt auf unpräzise natürliche Sprache zu vertrauen, nutzen wir den Figma-Entwurf als die primäre Datenquelle für die KI. Das Designsystem liefert den Kontext und die Leitplanken für den Code.
Warum es funktioniert:
- Präzision statt Interpretation: Designer*innen arbeiten in ihrem gewohnten Medium. Das Ergebnis ist visuell eindeutig und technisch reproduzierbar.
- Kein Prompt-Engineering nötig: Die Qualität des Codes hängt nicht von den Formulierungs-Skills einzelner Personen ab.
- Kontrollierte Automatisierung: Der Human-in-the-Loop bleibt erhalten, aber die manuellen Korrekturschleifen werden drastisch verkürzt.
Wie wir arbeiten:
- Maßgeschneidert für euer Designsystem und eure Organisation
- Datensouveränität: keine Black-Box, austauschbare AI-Modelle
- Integration in bestehende Workflows und Prozesse
- Die Kontrolle bleibt bei euch
Für wen ist das:
- UX-Designer*innen, die ihre Interfaces in Figma gestalten
- Teams mit bestehendem Designsystem (Figma UI Kit + korrespondierende Code Library)
- Mittlere Teamgrößen (ab 2 bis 3 Entwicklungsteams)
- Organisationen, die Datensouveränität und Kontrolle über ihre Toolchain priorisieren
Dein Business-Value:
Code statt Dokumentation
Beschleunigte UI Pipeline
Der Übergabepunkt verschiebt sich radikal: Vom statischen Figma-Entwurf direkt zum UI Code. Das entlastet die Entwicklung und spart Lizenzkosten.
Handlungsfähige UX-Teams
Kontrolle über eure Code-Generierung
Kein Vendor-Lock-in: Ihr entscheidet, welche AI-Modelle zum Einsatz kommen, wie die Orchestrierung aussieht und welche Architektur-Regeln gelten. Der Ansatz fügt sich in eure Infrastruktur ein und stärkt das interne Know-how, statt es an einen Anbieter abzugeben.
"Aber Figma Make kann das doch schon?"
Figma Make hat seine Berechtigung – aber es löst ein anderes Problem. Das Tool ist Prompt-basiert und bringt damit dieselben Varianz-Probleme mit, die wir bereits beschrieben haben. Wer seine eigene UI-Library einbinden will, muss sie an Figma übergeben – aktuell nur für React – inklusive der AI-Modellauswahl durch Figma. Der Workflow ist nicht orchestrierbar und lässt sich nicht in eigene Prozesse integrieren. Für schnelle Prototypen ist das ein guter Weg. Für kontrollierte, produktionsreife Code-Generierung auf Basis eures Designsystems reicht es nicht.
So können wir gemeinsam anpacken
Jede Organisation ist anders: Designsystem-Reife, Tech-Stack und Prozesse variieren. Wir schneiden unsere Unterstützung individuell auf euren Kontext zu. Die folgenden Module dienen als Orientierung für den Einstieg. Der genaue Umfang ergibt sich im Gespräch.
AI-Readiness für Designsysteme
Wir analysieren euer Designsystem, klären gemeinsam die Ziele und zeigen, wo es für AI-gestützte Workflows angepasst werden muss. Dies setzen wir gemeinsam um.
Konzeption & Exploration
Ausgehend von euren Zielen und einer Analyse des Status quo erarbeiten wir gemeinsam, wie die Brücke von Entwurf zu Code für euch konkret aussehen kann. Wir bewerten Ansätze, Tools und Integration in eure Prozesse.
Sparring & Mentoring
Wir begleiten eure Teams bei der Umsetzung. Wir helfen, Ziele zu schärfen, Fortschritte einzuordnen und unterstützen bei Wissenstransfer, Entscheidungen, Reviews und Stolpersteinen.
Pilot-Projekt
Ein Proof of Concept an echten Entwürfen aus eurem Produkt: Wir starten mit einer Analyse der Ausgangslage und klaren Erfolgskriterien, setzen den Ansatz gemeinsam um und validieren unter realen Bedingungen.
Verkürze jetzt den Weg vom Entwurf zum Code
Designsysteme werden gerade zur Grundlage automatisierter UI-Entwicklung und Qualitätssicherung. Lass uns gemeinsam prüfen, wie viel Zeit wir in deinem Team einsparen können und welche Herangehensweise für dich am besten passt.
Nadine Pieper
Senior UX-Beraterin
+49 211 8680910