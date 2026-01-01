Praxistraining Data-Driven UX

Wir öffnen unseren Werkzeugkasten für dich. Du lernst, wie du qualitative Insights und quantitative Daten sinnvoll zusammenbringst, um UX nicht nur zu gestalten, sondern auch belastbar zu begründen. Praxisnah, fundiert und direkt anwendbar.

2 Tage Training für alle, die bessere Produktentscheidungen mit Daten treffen wollen.

Wie du UX-Entscheidungen mit Daten sicherer machst

Gute UX entsteht nicht aus Meinungen, sondern aus dem Zusammenspiel von Beobachtung, Verständnis und messbaren Ergebnissen. Genau hier setzt dieses Training an: Du lernst, Analytics richtig zu lesen, sinnvolle Hypothesen zu formulieren, A/B-Tests sauber aufzusetzen und die Metriken zu wählen, die für dein Produkt wirklich relevant sind.

Im Praxistraining Data-Driven UX entwickelst du ein solides Verständnis dafür, welche Daten dir wirklich weiterhelfen, wo typische Fehlinterpretationen lauern und wie du Ergebnisse so aufbereitest, dass Stakeholder gute Entscheidungen treffen können. Nach zwei Tagen argumentierst du klarer, priorisierst fundierter und weißt, welche Zahlen wirklich zählen.

Das lernst du im Training:

Analytics für UX richtig nutzen

A/B-Testing von der Hypothese bis zur Auswertung

Die richtigen Metriken für deine Ziele finden

Qualitative und quantitative Daten kombinieren

Daten-Storytelling für Stakeholder

Fallstricke und Best Practices





Erfahren, üben, entscheiden

In diesem Training geht es nicht darum, möglichst viele Dashboards anzusehen. Es geht darum, aus Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen. Gemeinsam schauen wir darauf, welche Fragen du mit Analytics beantworten kannst, wann qualitative Research unverzichtbar bleibt und wie beides zusammen ein deutlich klareres Bild ergibt.

Du arbeitest mit realistischen Beispielen aus dem Produktalltag und lernst, wie du Entscheidungen nachvollziehbar und belastbar vorbereitest – ohne dich in Zahlen zu verlieren.



So viel Theorie wie nötig, so viel Praxis wie möglich

Wir vermitteln dir die Grundlagen so, dass du sie direkt anwenden kannst. Anhand von Beispielen, Übungen und konkreten Use Cases entwickelst du Hypothesen, bewertest Metriken, interpretierst Ergebnisse und diskutierst typische Stolperfallen aus der Praxis.

Ob im Team oder in kleinen Gruppen: Du probierst Methoden direkt aus und bekommst ein Gefühl dafür, wann Daten Orientierung geben – und wann sie in die Irre führen können.



Golden Goal: bessere Entscheidungen

Unser Ziel ist nicht, dass du einfach „mehr mit Daten machst“. Unser Ziel ist, dass du bessere Produktentscheidungen triffst. Nach dem Training kannst du Daten gezielter einordnen, Research-Ergebnisse schärfer mit Zahlen verbinden und deine Empfehlungen klarer vertreten.

So wird aus Reporting echte Entscheidungsgrundlage.

Für wen ist dieses Training?

Das Training richtet sich an UX Designer*innen, Product Manager*innen und alle, die digitale Produkte dateninformierter weiterentwickeln wollen. Besonders wertvoll ist es für Menschen, die zwischen Research, Design, Produkt und Business vermitteln und ihre Argumentation auf eine solide Basis stellen möchten.

Je unterschiedlicher die Perspektiven der Teilnehmer*innen, desto spannender wird der Austausch – denn gute Entscheidungen entstehen fast nie in einer Disziplin allein.



Das solltest du mitbringen

Grundlegendes Verständnis von digitalen Produkten

Interesse an nutzerzentriertem Arbeiten und datenbasierten Entscheidungen

Offenheit für Analyse, Diskussion und gemeinsames Lernen

Wenn du magst: Beispiele oder Fragestellungen aus deinem Arbeitsalltag

Was bringt dir das Praxistraining Data-Driven UX?

Mehr Entscheidungssicherheit

Du lernst, wie du Daten sinnvoll einordnest und daraus belastbare Empfehlungen ableitest.

Bessere Argumentation

Du kannst deine UX-Entscheidungen klarer begründen – gegenüber Produkt, Stakeholdern und Entwicklung.

Mehr Wirkung im Alltag

Du verstehst, welche Metriken relevant sind, wie du Tests sauber aufsetzt und wo qualitative Insights unverzichtbar bleiben.