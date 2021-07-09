„UX&l hat uns von Tag eins an unterstützt, die hohen Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. Dabei wurde die User Experience auf ein neues Level gebracht, stetig getestet und verbessert. Hervorzuheben ist, dass das Team von UX&l mit uns in einem sehr dynamischen Umfeld als Start-up gearbeitet hat - vom MVP in weniger als 18 Monaten zu über 200 zahlenden Enterprise-Kunden ist die Zusammenarbeit auch mit den steigenden Anforderungen immer mit uns gewachsen."