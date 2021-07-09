Kontakt

Menü

Bessere Entscheidungen.
Messbar erfolgreichere Produkte.

Wo komplexe Produktentwicklung strategisch gelingen muss, schaffen wir Orientierung, Tempo und Wirkung.

Warum UX&I?
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

UX&I ist die
Enterprise-UX-Beratung.

Wir denken UX vom Geschäftswert her und arbeiten mit Menschen, die unter Druck stehen, das Richtige zu tun.
Unser Fokus: digitale Enterprise-Produkte in anspruchsvollen Umfeldern.

Mit langjähriger Erfahrung aus komplexen Produktlandschaften unterstützen wir dich, damit aus Ambition erfolgreiche Ergebnisse werden.

Silicon-Valley-Erfahrung für deutsche Unternehmen.

10 der 15 größten deutschen Unternehmen setzen auf unsere Expertise. Und NVID der größten US-amerikanischen Tech-Konzerne.

So haben wir geholfen

Unsere Leistungsfelder

Product Strategy

Klare Positionierung,
überzeugende Visionen
und realistische Roadmaps

Mehr zur Strategy

Product Design

Nutzerzentrierte Entwicklung
von Konzepten, Prototypen
und Produktlösungen

Mehr zum Design

Product Academy

Praxisnahe, maßgeschneiderte
Fortbildungen zur nachhaltigen
Befähigung deines Teams

Mehr zur Academy

Lass uns deine Herausforderung gemeinsam beleuchten.

Jetzt Kennenlerntermin buchen

Diesen Unternehmen durften wir UX-Kräfte verleihen.

Alle Success Stories

DFH GRUPPE

Empowerment als Erfolgsprinzip: DFH stärkt Bauherr*innen mit digitalem Kundenservice

Sartorious

Ein Designsystem als Community-Builder

d.velop

Discovery Accelerator Program: Nutzer­zentrierung verankern

Weitere Kunden (Auszug)

AGRAVIS Raiffeisen · ALDI · Allianz · Arvato · Atruvia · AXA · BASF · Boehringer Ingelheim · Bundesanzeiger · BWI · Conrad Electronic · DB Schenker · Deutsche Post · DEVK · EnBW · GLS · HONDA · LSG Lufthansa Service · Mercedes-Benz · METRO Digital · OBI · Peek & Cloppenburg · Porsche · R+V Versicherung · Sartorius · Zurich Versicherung

IBM® Instana

Mit UX&I zum $500 Millionen Exit

Mirko Novakovic
Mirko Novakovic
CEO Instana, an IBM® Company

„UX&l hat uns von Tag eins an unterstützt, die hohen Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. Dabei wurde die User Experience auf ein neues Level gebracht, stetig getestet und verbessert. Hervorzuheben ist, dass das Team von UX&l mit uns in einem sehr dynamischen Umfeld als Start-up gearbeitet hat - vom MVP in weniger als 18 Monaten zu über 200 zahlenden Enterprise-Kunden ist die Zusammenarbeit auch mit den steigenden Anforderungen immer mit uns gewachsen."

Die ganze Success Story lesen

Warum UX&I?

  • Du brauchst Sicherheit und Tempo. Wir geben dir Orientierung, helfen bei der Priorisierung und bringen Komplexität unter Kontrolle.
  • Du willst Ergebnisse, die zählen. Wir liefern belastbare Zwischenschritte statt schöner Präsentationen – und helfen dir, Erfolge mess- und sichtbar zu machen.
  • Du willst Erfahrung, auf die du dich verlassen kannst. Unsere Senior-Teams bringen das Know-how mit, um komplexe Produktentwicklung souverän und ohne Overhead zu begleiten.
  • Du willst dein Team stärken und eigenständig machen. Wir bauen Kompetenzen auf, geben Wissen weiter und schaffen nachhaltige Unabhängigkeit.

Du jonglierst mit Marktdruck, Prioritäten und komplexen Entscheidungen?

Wir unterstützen dich von der Strategie über die agile Produktentwicklung bis zur Weiterbildung deines Teams.

Zum Kontaktformular
UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Nadine Pieper

Senior UX-Beraterin

+49 211 8680910

Artikel & Interviews

UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Interview

UX im hochkomplexen Forschungsumfeld: Interview mit Dr. Christian Matyas vom LIfBi

Juliana Hirsing, Senior UX-Writerin

7 Minuten

UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Artikel

Das Designsystem-Reifegradmodell: auf 7 Stufen zu mehr Struktur und Wirkung.

UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&ISenior UX-Berater Christian Korff von UX&I HamburgBernd Feldmayer

12 Minuten

UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Artikel

Warum so viele Enterprise-Designsysteme scheitern

Bernd FeldmayerUX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&ISenior Product-Designer Sascha Werder bei UX&I

10 Minuten

Alles anzeigen