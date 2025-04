Feature-Flut in SAFe? So triffst du bessere Produktentscheidungen

Strategischen Research als festen Bestandteil von SAFe integrieren

Um sicherzustellen, dass SAFe® nicht nur effizient, sondern auch effektiv funktioniert, braucht es eine strukturierte Herangehensweise an die Problemfindung. Dafür muss strategischer Research systematisch in die Entscheidungsfindungsprozesse eingebunden werden.

Drei zentrale Maßnahmen für besseren Research: echte Nutzerforschung statt fachlichem Input

1. Nutzerforschung als Grundlage für Entscheidungen

Jede erfolgreiche Produktentwicklung beginnt mit einem tiefen Verständnis für die Nutzer*innen. Doch oft verlassen sich Produktmanager*innen oder andere Entscheider*innen auf Annahmen oder unzureichende Daten. Ein solider Research-Prozess beinhaltet qualitative und quantitative Methoden, wie Interviews, Umfragen oder Datenanalysen. Dabei sollte nicht nur erfasst werden, was Nutzer*innen tun, sondern vor allem, warum sie es tun. So lassen sich echte Pain Points identifizieren, die dann in die Entscheidung darüber, was entwickelt werden soll, einfließen können.

2. Nutzerforschung als kontinuierlichen Prozess begreifen

Research ist kein einmaliges Ereignis am Anfang eines Projekts, sondern ein fortlaufender Prozess, der sicherstellt, dass die Produktentwicklung auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer*innen basiert – mit unterschiedlichen Methoden in allen Phasen der Produktentwicklung und auf allen Ebenen des SAFe®-Frameworks.

In der Praxis kann das dann so aussehen, dass auf der untersten Ebene in den Entwicklungsteams regelmäßige Usability Tests mit Prototypen und ersten Entwicklunsergebnissen durchgeführt werden. Gleichzeitig werden in den Ebenen darüber Kontextinterviews mit Nutzer*innen durchgeführt, die darauf abzielen, die Arbeitsprozesse zu verstehen und die Probleme und Herausforderungen zu identifizieren, die zum jeweiligen Zeitpunkt existieren.

Jede Ebene in SAFe® sollte also entsprechend ihrer Flughöhe im Projekt Nutzerforschung mit den jeweils geeigneten Methoden durchführen.

3. Nutzerforschungsergebnisse zentral aufbereiten

Damit die Ergebnisse aus der Nutzerforschung auch auf allen Ebenen in die Produktentwicklung einfließen können, ist es essentiell, dass diese an zentraler Stelle und in passenden Formaten aufbereitet und zugänglich gemacht werden. Dabei ist es wichtig, dass Erkenntnisse, die an unterschiedlichen Stellen und von unterschiedlichen Personen erhoben wurden, ihren Weg in die zentral gepflegten Formate finden. In Nutzertests, die auf der Ebene der Entwicklungsteams durchgeführt werden, kommen oft Dinge zu Tage, die interessant für die Gesamterfahrung der Nutzer mit dem gesamten Produktportfolio sind. Daher sollten sie auch in eine Experience Map und User Journey einfließen, die diese Gesamterfahrung betrachten. Dadurch können diese Erkenntnisse auch auf höheren Ebenen in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden und das Wissen darum verbleibt nicht im Entwicklungsteam, wo es erhoben wurde.