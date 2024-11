Vom Erleben zum Verstehen: wie eigener UX-Research hilft, bessere Produkte zu bauen

In Produktteams, die an digitalen Lösungen arbeiten, wird nach aktuellen Vorgehensmodellen gerne in den Problem- und Lösungsraum aufgeteilt, bzw. in Research und Design oder auch in Discovery und Delivery. Wie auch immer wir diese zwei Phasen nennen, es geht immer erst darum, zu begreifen, wie eine nutzergerechte Antwort auf Herausforderungen im Leben von Menschen aussehen könnte, bevor wir uns an deren Umsetzung machen. Erst “Build the right thing”, dann “Build the thing right”.

Auch wenn mit einem neuen Feature oder gar einem neuen Produkt auf der grünen Wiese gestartet wird, der Ruf nach schnell greifbaren Ergebnissen klingt oft lauter als das Bedürfnis, sich erst ein klares Bild zu schaffen über Nutzer*innen und deren Umfeldbedingungen. Das führt in unserer Erfahrung als Berater*innen öfter zur Tendenz, in puncto Problemraum abkürzen zu wollen. Ein ambitionierter Desktop-Research verspricht schnell verfügbare Erkenntnisse über Nutzergruppen und Arbeitskontexte, selbst ChatGPT weiß heute schon angeblich, wie in der Vertriebsabteilung eines deutschen DAX-Konzerns gearbeitet wird. Und zur Not wird auf eine halbwegs aktuelle Studie zurückgegriffen oder diese wird vielleicht selbst in Auftrag gegeben, damit das Team schneller und zielgerichtet am Produkt arbeiten kann. Kaum jemand verlässt das Gebäude und bezieht Nutzer*innen außerhalb der eigenen Unternehmens- oder Projektblase mit ein, die extern erhobenen Erkenntnisse werden als Executive Summary in Confluence abgelegt. Check.

Ich möchte im Folgenden ein paar Gründe nennen, warum es eine gute Idee ist, sich als Produktteam selbst für Forschungsaktivitäten am echten Menschen in Verantwortung zu bringen. Wo liegt der Unterschied zwischen eigenem Erfahrungswissen und einer extern erhobenen Studie? Wie lässt sich Research als Team überhaupt etablieren und wie lassen sich Aufwände in einem vertretbaren Rahmen halten? Hier kommen ein paar Vorschläge.

Realitäts-Check

Stellen wir uns den Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens vor, dessen Mitarbeiter*innen u. a. Solaranlagen auf Gebäudedächern installieren. Dazu nutzen die Installateur*innen eine inhouse entwickelte App, um Standorte zu planen, Installationsschritte zu verfolgen und die Leistungsmerkmale der Anlage zu überprüfen. Gerade auf den letzten Punkt legt unser Geschäftsführer viel Wert, auf die Themen Leistung und Diagnose setzt er große Hoffnungen und priorisiert diese beständig in den entsprechenden Meetings. Hinweise seitens des Produktmanagements, dass es beachtliche Usability-Probleme in der Anwendung gibt, werden kleingeredet. Die App lässt sich im Chefbüro auf dem Laptop neuester Generation testen, übertragen auf den 75-Zoll-Smart-TV-Monitor, der gegenüber der Couch steht. Auf den ersten Blick sieht alles schick aus. Überspitzt gesagt haben die Installateur*innen ja immer was zu meckern, nur in den neuen (und monetarisierbaren) Features spielt die Musik, so die Meinung.

Zusehen, ohne Eingreifen zu dürfen

Nun stellen wir uns vor, ein findiger Produktmanager hat es geschafft, das Budget für einen kleinen Live-Test der Applikation vor Ort mit drei Installateur*innen frei zu machen und lädt den Geschäftsführer ein, diesem Test remote in seinem Büro beizuwohnen, allerdings ohne eingreifen oder mit den Proband*innen kommunizieren zu können. Die Stimmung ist angespannt, wir sehen eine Bildschirmübertragung vom 10-Zoll-Baustellen-Tablet des Installateurs, auf dem die App läuft. Dabei filmt eine an der Jacke angebrachte mobile Kamera das Gesicht und nimmt gleichzeitig den Ton. Der Installateur soll nach Plan bestimmte Wartungsschritte an einer Anlage vor Ort durchführen und diese in der App dokumentieren. Dabei kämpft er mit Wind und leichtem Regen, seine touchfähigen Handschuhe reagieren auf dem Tablet wegen der Nässe nicht ganz zuverlässig und das verfügbare Funknetz am Einsatzort sorgt immer wieder für Wartezeiten beim Laden der Software.