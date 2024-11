Mit Bedürfniskarten alternative UX-Gestaltungsansätze entdecken

Um den Fragebogen zu verwenden, brauchst du entweder ein fertiges Produkt oder zumindest einen recht weit entwickelten Prototypen. Nur so können die Nutzer*innen ja einschätzen, was sie bei der Benutzung gefühlt haben. Außerdem brauchst du ein passgenaues Research-Konzept - denn nicht immer wird ein Produkt genau so oder für den Zweck benutzt, für den es initial gebaut worden ist.

Prüfe bestehenden Research

Alternativ oder ergänzend zur Befragung kannst du die Bedürfnisse auch aus existierendem Research ableiten. Prüfe dazu Aussagen, die deine Nutzer*innen bereits zum Produkt getätigt haben, auf Ähnlichkeiten zu den Formulierungen im Fragebogen, oder zu den Zitaten auf den Bedürfniskarten selbst, wie z. B. „Hier kenne ich mich aus” oder „So wie immer” als Aussagen, die auf das (erfüllte) Bedürfnis nach Sicherheit hinweisen. Genauso kannst du durch negative Aussagen erkennen, dass dein Produkt ein relevantes Bedürfnis nicht erfüllt: Wenn Nutzer*innen Ärger darüber äußern, dass sie dein Produkt nicht so benutzen konnten wie sie wollten, dass sie sich fremdgesteuert gefühlt haben, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass ihnen Autonomie wichtig ist, dein Produkt ihnen diese Autonomie aber (noch) nicht ermöglicht.

So nutzt du Grundbedürfnisse fürs Benchmarking

Erkenntnisse über das Kernbedürfnis deiner Nutzer*innen machen sich auf vielen Ebenen bezahlt, besonders wertvoll finde ich sie beim Benchmarking. Hier lassen sie dich ganz gezielt Muster erkennen, welche auch deinem Produkt zu glücklicheren Nutzer*innen verhelfen können.

So gehst du am besten vor:

1. Finde andere Produkte, die das gleiche Grundbedürfnis erfüllen

Überlege dir Kontexte (ganz unabhängig von deiner Branche), in denen Nutzer*innen das für dich relevante Bedürfnis haben könnten und validiere dies anhand des Fragebogens. Auf den Bedürfniskarten findest du Zitate, die du zum Reverse Engineering nutzen kannst. Wenn deine Anwendung also beispielsweise eine Krankenkassen-App ist und du das Bedürfnis „Sicherheit” ermittelt hast, kannst du überlegen, in welchen Kontexten Sicherheit eine Rolle spielt und dir entsprechende Produkte ansehen. Berücksichtige dabei aber auch die verschiedenen Nutzerziele und die Bereiche innerhalb der Anwendung, in denen Nutzer*innen sich bewegen. Auch wenn es bei einer App beispielsweise um Stimulation geht, ist Stimulation bei der Eingabe von Kreditkartendaten in dieser App nicht das Grundbedürfnis der Nutzer*innen.

2. Erkenne Muster für dieses Grundbedürfnis

Nun kannst du die passenden Anwendungen analysieren. Gibt es typische Patterns, Farben, eine bestimmte Designsprache? Erkennst du eine wiederkehrende Tonalität im ? Was davon könnte sich auch für dein Produkt eignen?