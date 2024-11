Patientenerlebnis im Fokus: So wirkt UX-Design ganz ohne Software

Erfolge

Erkenntnisse und Lösungswege

Eine Schwierigkeit, die durch die Befragungen ans Tageslicht kam, lag darin, dass am Anfang der Reha bestimmte Ziele mit den Patient*innen festgelegt wurden, diese aber im Verlauf der Reha nicht besonders präsent waren. Mit einem entsprechenden Experiment wurde gezeigt, dass die Sichtbarkeit der Ziele den subjektiven Behandlungserfolg beeinflusst. Zudem wurde die bestehende Online-Umfrage überarbeitet. Ein weiteres wichtiges Learning: Gerade MS-Patienten sind mit der Menge der (vorgeschriebenen) Behandlungen manchmal überfordert. In diesem Handlungsfeld sind die Möglichkeiten der Klinik allerdings begrenzt. Insgesamt wurden sieben Experimente in kleinen Gruppen durchgeführt. Die Gruppen trafen sich regelmäßig, um ihre Fortschritte untereinander abzugleichen. Fünf der sieben Experimente waren so erfolgreich, dass sie im jeweiligen Fachbereich umgesetzt werden.

So geht es weiter

Das Projekt bei der Dr. Becker Klinikgruppe hat gezeigt: Es lohnt sich, Menschen in den Mittelpunkt des Denkens zu stellen und so die Funktionalität, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit von Produkten und Dienstleistungen zu optimieren, ob im Digitalen oder Analogen. Das neue Wissen des Research-Teams wird nun in die Klinikgruppe getragen. In Zukunft sollen weitere Prozesse unter die Lupe genommen werden und durch Patientenbefragungen und kleine Experimente überprüft und menschzentriert optimiert werden. Zudem wird das Thema auf einem Fachsymposium präsentiert, um die Vorteile der UX-Herangehensweise in der Gesundheitsbranche noch weiter bekannt zu machen.