Wie wird Menschzentrierung Teil der DNA einer Organisation?

“Wir denken menschzentriert” – so beschreiben wir unser Mindset bei UX&I. Was wir damit meinen: Wir schaffen nicht nur Produkte, die Nutzer*innen in den Mittelpunkt stellen, sondern bei unserer gesamten Arbeitsweise spielt der Mensch die wichtigste Rolle. Davon leitet sich beispielsweise auch unsere soziokratische Organisationsstruktur ab, deren Vorteile wir in diesem Artikel erläutern. Wir sind überzeugt: Die menschzentrierte Denkweise muss als ganzheitliche Grundhaltung verankert sein, um nachhaltig gute Produkte entwickeln zu können. Daher ist es auch auf Projekten unser Ziel, nicht nur Methoden zu vermitteln, sondern unsere Kund*innen auf dem Weg zur umfassenden Menschzentrierung zu begleiten.

Doch warum eigentlich? Und wie kann es gelingen, UX-Prinzipien über sämtliche Ebenen im Unternehmen wirken zu lassen? Welche Schritte sind nötig? Wir geben dir einen kleinen Einblick in unsere Erfahrungen.

Menschzentrierung ja, aber warum ganzheitlich?

Zunächst zur Frage, warum Menschzentrierung eine Haltung sein sollte. Nehmen wir das alles mit unserer UX-Brille zu ernst?

Wir haben gelernt: Je mehr ein Unternehmen auch intern, beispielsweise was die Kultur und den Umgang miteinander angeht, im Sinne der Bedürfnisse der beteiligten Menschen denkt und handelt, desto einfacher ist es, diese Haltung auch auf die Produktentwicklung zu übertragen. Wenn eine Organisation sehr hierarchisch aufgebaut ist, ist dies in den Projektteams abgebildet. Auch die/der Product Owner ist dann Führungsperson und Entscheidungsträger*in. Es ist in einem solchen Setting viel schwieriger, in der Produktentwicklung plötzlich anders zu denken und abseits von Hierarchieebenen strikt nach den Bedürfnissen der Nutzer*innen zu handeln.

Natürlich sind Unternehmen immer wirtschaftlich getrieben. Die Wirtschaftlichkeit und auch die Organisationsstruktur lassen sich nicht ausblenden, wenn der Mensch in den Fokus rücken soll. Auch persönliche Ziele – und evtl. daran geknüpfte Boni – können einer reinen Menschzentrierung entgegenwirken. Als Berater*innen ist es hier unsere Aufgabe, diese Dinge offen anzusprechen. Glücklicherweise ist es so: Je konsequenter im Sinne von Nutzer*innen gearbeitet wird, desto besser sind die Produkte und desto erfolgreicher somit auch das Unternehmen. Gute UX spielt vielen anderen, individuellen Zielen in die Karten.

Reichen nicht ein paar UX-Expert*innen?

Auch wenn der Weg oft lang und steinig ist: UX muss in das gesamte Unternehmen getragen werden. Es reicht nicht, wenn nur diejenigen menschzentriert denken, die auch direkt an der UX eines Produkts arbeiten. Finanzverantwortliche müssen den Wert von UX verstehen, Personalabteilungen müssen wissen, nach welchen Profilen sie suchen sollten oder wie ein Onboarding im Sinne von Menschzentrierung aussehen kann. Auf den unterschiedlichsten Ebenen ist ein Grundverständnis nötig, damit Nutzerzentrierung effektiv wirken kann. Dabei hilft es immer, den Wert einer guten UX datenbasiert zu zeigen und zu beweisen, dass sich mit Nutzerzentrierung Geld verdienen lässt.