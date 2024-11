Hör nicht (einfach) auf User-Feedback

Viel Feedback führt zu einem besseren Verständnis

Die Geschichte klingt überzeichnet, findet aber in ähnlicher Form in Softwareprojekten immer wieder statt: Nutzer*innen, oftmals nicht die leisesten, werden repräsentativ für eine ganze Gruppe auserkoren und nach ihren Wünschen befragt, die man folglich eins-zu-eins erfüllt. Oder noch schlimmer: Es melden sich viele Einzelstimmen, die alle eine eigene Meinung haben, individuelle Bedürfnisse aussprechen oder ganz einfach Wunsch-Features beschreiben, die ihnen das Produkterlebnis hoffentlich versüßen. Wer da als Produktverantwortliche*r keine klare Haltung und Vision hat, wird dem Rauschen der Feedback-Stimmen leicht erliegen, frei nach dem Motto: „If you don’t stand for anything, you’ll fall for everything.”

Sollten wir im Umkehrschluss also das Ohr nicht in Richtung Nutzer*innen halten? Weit gefehlt! Viel Feedback ist gut und wichtig. Der springende Punkt: Was machen wir daraus? Feedbacks sind keine Handlungsaufträge, die ins Backlog wandern, Feedbacks sind Datenpunkte auf dem Weg zu einem besseren Verständnis unserer User-Gruppen. Aber erst aus der richtigen Kondensation aller Datenpunkte lassen sich hilfreiche Schlüsse über das Produktdesign ziehen. Nutzer*innen selbst sollen das Produkt nicht direkt gestalten. Sie haben ein Problem, das wir lösen sollen. Und auf diese Problemebene wollen wir das Feedback transformieren.

Sagen vs. Tun

Schon Jakob Nielsen hat in einem Artikel 2001 provokativ geschrieben „ ”. Er meint damit, dass Menschen sehr schlecht darin sind, ihr eigenes Verhalten zu beschreiben. Dies bezieht sich auf vergangenes und gegenwärtiges, insbesondere aber auf zukünftiges Verhalten. Einer Aussage wie „Das Feature werde ich mit Sicherheit oft nutzen” kannst du nicht vertrauen, selbst wenn sie offenherzig und ehrlich gemeint ausgesprochen wird.

Zielerreichung lässt sich besser beobachten als erzählen

Nielsen schlägt sinngemäß vor, Menschen dabei zu beobachten, wie sie ihre Aufgaben erledigen, um ein übergelagertes Ziel zu erreichen. Ist das Ziel beispielsweise ein “Opernbesuch in München” folgt die Hauptaufgabe “Online-Ticket kaufen”, woraus sich wiederum Unteraufgaben ableiten wie “Tag wählen”, “Sitzplatz wählen” oder “Bezahlen”. Im Rahmen von Kontextanalysen oder Usability-Tests lässt sich sehr gut beobachten, wie leicht oder schwer diese Aufgaben aktuell zu erledigen sind. Lügen geht dabei nur schlecht: Die Lösung klappt entweder gut, mit Schwierigkeiten oder schlimmstenfalls überhaupt nicht, aber man kann sich eine nicht erfüllte Aufgabe schwer schön reden. Dabei kann die subjektiv empfundene User Experience übrigens sehr gut sein, obwohl die Probandin gerade vielleicht das Ticket für die falsche Vorstellung gekauft hat, ohne es zu merken. Sie ist glücklich, aber merkt (noch) nicht, dass die Aufgabe nicht erfüllt ist. Auch hier wiegt das tatsächlich Geschehene schwerer als die geäußerte Emotion.

Auf verzerrende Einflüsse achten

Gerade bei explizit verbalem Feedback ist der Kontext, in dem es ausgesprochen wurde, von immenser Wichtigkeit. Oftmals schleichen sich unbewusste, voreingenommene Haltungen oder Verzerrungen ein, auch Bias genannt, die das Urteilsvermögen und damit den Wahrheitsgehalt der Aussagen stark beeinflussen. Äußerungen von Fokusgruppen sind beispielsweise gerne stark geprägt von der dort herrschenden Gruppendynamik und den impliziten Erwartungshaltungen. Äußern sich vier von fünf Partizipant*innen einer Fokusgruppe deutlich negativ über ein Produkt, hängt es stark von der Persönlichkeit des*der fünften Teilnehmer*in ab, ob er*sie das vielleicht positive Erlebnis dennoch ausdrücken möchte. Im Zweifel kommt es nicht zur Sprache und das Gesamturteil fällt in der Gruppe zu hundert Prozent negativ aus. Am Ende kann eine einzige dominante Stimme ausschlaggebend sein, um den Ton und damit das Gesamtbild maßgebend zu beeinflussen. In Einzelinterviews wäre ein ganz anderes, differenzierteres Urteil das Resultat gewesen. Dieser Wirkkräfte musst du dir bewusst sein, wenn du Daten verwendest, die auf diese Weise erhoben wurden.