Effizienter arbeiten: Entschlackungskur für das Backlog

Fall 1 ist ideal, aber eher selten. Fall 2 eröffnet die Diskussion über dezidierte Themen. Stichwort Fokus. Hier empfiehlt sich dann ein moderiertes, ge-timebox-tes Format wie bspw. Lean Coffee.

Eine Liste mit nach Priorität sortierten Themen, deren Aufwand und Einschlag wir kennengelernt haben ist das Resultat der Übung.

Schneiden, schneiden, schneiden - schnell Mehrwert erzeugen

Charmanterweise bringt der Weg hierher eines mit: Eine Schere. Es geht nicht darum, jedes Epic, jede Idee im vollen Umfang auszuarbeiten - sondern darum an dem einen Stück zu arbeiten, das Sinn durch Wert verspricht.

Je kleiner die Happen sind die wir umsetzen, desto früher erzeugen wir Mehrwert. In Zeiten komprimierter Anspannung brauchen wir schnelle Resultate, keine vollständigen.

Sollte also irgendeiner deiner Kollegen Überlegungen anstellen wie “Ich hab da eine Idee, wie man schneller…”: Hinhören, Schere holen, eintüten.

Overhead = Death

Die Frage “was” und “wann” man es macht haben wir geklärt. Die verbliebene Frage “wie” man es denn nun macht ist noch offen und für gewöhnlich den Fachteams überlassen. Aspekte wie Vertrauen und Autonomie - auch unter Inbetrachtnahme von Homeoffice extrem wichtig - sind ein Grundpfeiler von schnellem Vorankommen, aber selbst wenn das alles zufriedenstellend geklärt ist sollte man sich immer eine Sache vor Augen halten:

Overhead = Death.

Klingt fies, kann Projekte retten. Die Frage “brauche ich das wirklich?” sollte allgegenwärtig sein, insbesondere was das Tooling angeht.

Wir haben also jetzt eine priorisierte Liste mit Themen, die wir alle im Team unterstützen. Jetzt geht es darum, möglichst kleine Iterationen zu schneiden und die Themen rauszuwerfen, die momentan nicht vorhandene Ressourcen benötigen. Bei geschriebenen Tickets sollte immer die Frage “Geht das noch kleiner?” im Vordergrund stehen - denn Zeit ist kritisch, die Ressourcen sind begrenzt - also kann nur der Scope variieren, und das muss er auch.

Fazit

Man könnte den Prozess ungefähr so zusammenfassen: Idealerweise teilt man die Vision - das große Ganze - untereinander. Alle werden mitgenommen, so dass auch alle auf einem Stand sind. Gemeinsam bespricht man die Wichtigkeit verschiedener Produktteile, so dass alle in die gleiche Richtung laufen. Investiert wenig Zeit vorab in Details, arbeitet mit Konzepten, dicken Stiften und Papier - nutzt die Zeit so gut wie es eben nur möglich ist, bewegt euch schnell und agil.

So haben wir die Möglichkeit, die Themen von oben nach unten - der zugeordneten Wichtigkeit entsprechend - abzuarbeiten und zügig Ergebnisse zu erzielen. Jetzt noch eine Prise Vertrauen, dass die anderen schon wissen, was sie tun und schon ist nicht alles, aber eben all das Relevante gewuppt.