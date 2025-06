UX als Gamechanger: Die große Chance für europäische Software

Immer mehr Unternehmen denken darüber nach, sich von US-Software zu lösen. Datenschutz ist ein Thema – aber längst nicht das einzige. Politische Spannungen und der Wunsch nach digitaler Unabhängigkeit sorgen für neue Dynamik im Markt. Europäische Anbieter spüren den Effekt: Die Nachfrage steigt, auch im Enterprise-Umfeld. Doch wer sich von US-Produkten lösen will, stößt schnell auf ein bekanntes Muster: Funktional solide, aber in puncto UX und Usability oft unzureichend.

Auch wir machen diese Erfahrung gerade – und haben darin eine Chance erkannt. Denn gerade jetzt können europäische Tools zeigen, was sie wirklich können: nicht nur sicher, sondern auch nutzerzentriert. Wer UX strategisch denkt, wird nicht zur Alternative, sondern zur echten Empfehlung.

Was als sicherheitspolitische Bewegung begann, entwickelt sich zur echten Marktdynamik: Europäische Software wird sichtbarer – in Ausschreibungen, in Proofs of Concept, auf der Shortlist für neue Plattformen. Unternehmen wie Nextcloud, OpenCloud, IONOS oder Magic Earth melden einen deutlichen Anstieg von Nutzerzahlen (vgl. DER SPIEGEL, 16/2025 – Artikel von Angela Gruber). Für viele Anbieter ist das ein neues Terrain. Denn mit der Nachfrage steigen die Ansprüche, nicht nur an Datenschutz, sondern an Produktqualität und UX.

Wir merken das auch bei uns: Besonders im Zuge unserer haben wir zahlreiche Tools mit Fokus auf Informationssicherheit neu bewertet. Ergebnis: Die meisten europäischen Lösungen erfüllen die formalen Sicherheitsanforderungen. Aber in puncto Nutzerführung, Klarheit und Alltagstauglichkeit offenbaren sich oft Schwächen.

Genau hier liegt die Herausforderung – und die Chance: Wer jetzt in UX investiert, hebt sich nicht nur vom Wettbewerb ab, sondern wird überhaupt erst zur echten Alternative. Tatsächlich ist das Thema schon auf der großen Bühne angekommen. Thomas Jarzombek, Staatssekretär im neu gegründeten Digitalministerium erklärt ganz deutlich: „Wir brauchen einen UX-Fokus” (vgl. „Natürlich intelligent”, KI-Newsletter der ZEIT, 15. Mai 2025, Artikel von Jakob von Lindern). Auch bei der Generalversammlung der Softwareallianz Deutschland am 22. Mai 2025 drehte sich viel um das Thema Digitale Souveränität.