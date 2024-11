Warum der UX-Kompass von UX&I?

100% aus der Praxis

Die Expert*innen von UX&I sind Profis in ihren Fachgebieten mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Branchen – von Automotive bis Versicherung.



„On the job“

Wir steigen mitten ins Geschehen ein. Wir alle bringen die nötige Erfahrung mit, um uns direkt in unterschiedlichste Arbeitssituationen einzugliedern, Kontexte richtig einzuordnen und gezielt anzupacken.



Profis im Enablement

Wir sind keine Agentur, sondern eine Beratung. Das bedeutet, dass wir auch über den konkreten Auftrag hinaus mitdenken, das große Ganze im Blick haben und Deliverables kritisch durchdenken – so dass wir immer das Optimum herausholen.