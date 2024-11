Warum UX-Exzellenz von UX&I?

100% aus der Praxis

Die Expert*innen von UX&I sind Profis in ihren Fachgebieten mit langj├Ąhriger Erfahrung in verschiedensten Branchen ÔÇô von Automotive bis Versicherung.



ÔÇ×On the jobÔÇť

Wir steigen mitten ins Geschehen ein. Wir alle bringen die n├Âtige Erfahrung mit, um uns direkt in unterschiedlichste Arbeitssituationen einzugliedern, Kontexte richtig einzuordnen und gezielt anzupacken.



├ťber den Tellerrand

Wir sind keine Agentur, sondern eine Beratung. Das bedeutet, dass wir auch ├╝ber den konkreten Auftrag hinaus mitdenken, das gro├če Ganze im Blick haben und Deliverables kritisch durchdenken ÔÇô so dass wir immer das Optimum herausholen.