Rainer Sax

Senior Berater Strategie & UX

Rainer ist Senior Berater Strategie & UX in Hamburg. Trotz seiner 20 Jahre Erfahrung in Strategie, UX, Business Architecture und Software Engineering, ist er weiterhin neugierig auf die spezifischen Herausforderungen eines jeden einzelnen Unternehmens. Rainer glaubt an die Schönheit schwieriger Fragen – im tiefen Detail, wie in hoher Abstraktion. Digitalisierung im Sinn des Menschen zu gestalten, ist dabei sein Antrieb.