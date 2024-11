Hannes Musekamp

Senior UX-Berater

Hannes durfte in über 16 Berufsjahren in der digitalen Produktentwicklung verschiedene Perspektiven einnehmen: von Software Engineer über Design Manager und Führungskraft bis hin zur aktuellen Position als Senior UX-Berater bei UX&I. Er betrachtet Projekte, Systeme und Strukturen in ihrer Gesamtheit und mag komplexe Problemstellungen. Seine Leidenschaft gilt der Weiterentwicklung von Menschen, Teams und Organisationen.