UX-Trends 2024: Fünf UXIs schauen in die Kristallkugel

User-Needs durch Research besser durchdringen. Weiter an Methoden feilen. Business-Needs besser verstehen. Fachlichkeit neu betrachten. Das sind die Versprechen, die wir uns selbst gegeben haben. Dafür müssen wir kämpfen, die Klarheit stärken und immer weiter schärfen. Wenn wir das richtig machen, befruchtet sich das gegenseitig. Und erst dann ist es UX.

KI-Unterstützung für User Research und Datenauswertung

Trend von , Senior UX-Berater

Eine Entwicklung, die an keinem UX-Professional vorgehen wird, ist die der KI. ChatGPT und auch andere KI-unterstützten Tools werden immer mehr in den Arbeitsbereich von UX-Professionals und damit in unseren Werkzeugkoffer wandern. 2024 und darüber wird KI-gestütztes UX-Design immer weiter voranschreiten. KI-Tools werden genutzt werden, um Forschung zu unterstützen und zu strukturieren. Dabei werden diese Hilfsmittel nicht nur in der Auswertung und Aufbereitung von Ergebnissen verwendet. Schon in der Anfangsphase beim ersten Eintauchen in ein Thema können Large Language Models wie ChatGPT mit dem Zugang auf breites Domänenwissen unterstützen und erste Ansätze für Research-Fragen anbieten.

Einsatzmöglichkeiten von KI im UX Research:

Research-Fragen erstellen

Auf den breiten Datensatz zurückgreifen und erste User Journeys erstellen

Auf spezielles Domänenverständnis zurückgreifen

Erstellen von Proto-Personas

Interview-Leitfäden erstellen

Behavioral Analytics betreiben, z. B. mit Tools wie Hotjar

Sentiment Analytics erstellen, um Nutzermeinungen Emotionen zuzuordnen, z. B. mit MonkeyLearn

Aber Achtung vor KI-Halluzinationen! KI-Aussagen basieren auf den gesammelten und trainierten Datensätzen und sollten immer überprüft, hinterfragt und mit echtem Research validiert werden. Ob die Richtung oder die Idee, die die KI vorgeschlagen hat, die richtige ist, kann erst durch echte Nutzertest validiert werden. Menschen bleiben also auch in Zukunft unersetzlich in einem Human-Centered-Design-Prozess.

Was tun, um sich mit der Materie vertraut zu machen? Keine Angst haben. Tools wie ChatGPT, Midjourney, Dall-E ausprobieren und selbst kleine Experimente starten. Du solltest ein Gefühl dafür bekommen, wie Prompts formuliert werden, um sinnvollen Output zu generieren. Des Weiteren können die eigenen UX-Skills genutzt werden, um mit Menschen zu sprechen, die schon KI nutzen oder genutzt haben, um ein besseres Verständnis zu gewinnen. Zu empfehlen sind auch Podcasts zu dem Thema, beispielsweise Folge 24 vom „The NN/g UX Podcast”, der sich explizit mit dem Einsatz von KI im Bereich UX befasst und auch auf Risiken eingeht.

KI wird aus dem Arbeitsumfeld von UX-Professionals in absehbarer Zeit nicht mehr wegzudenken sein und das nachweisbare Potenzial, die Produktivität in unserem Bereich zu steigern (vgl. „ ”).

Team-Alignment mittels WOOP zu Beginn der Product Discovery

Trend von , Senior UX-Berater

2024 wird es noch zentraler, als Product-Team gemeinsame Ziele und Strategien zu identifizieren und festzulegen. Kernfragen sind: Wo stehen wir gegenwärtig? Welche Ziele verfolgen wir? Und vor allem, wie erreichen wir diese Ziele? Durch die frühzeitige Einbindung aller relevanten Teammitglieder wird eine vielseitige Perspektive gewährleistet und es entsteht ein gemeinsames Verständnis für Wish, Outcome, Obstacles und Plan (WOOP).