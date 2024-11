Thomas Göthe

Senior UX-Berater

Seit Ende 2022 ist Thomas Teil von UX&I und bringt ein weites Spektrum an Erfahrung, aus verschiedenen Branchen, Projektkonstellationen, Selbstständigkeit und Festanstellung, im Kontext von Konzernen als auch Agenturen mit. Sein besonderer Schwerpunkt liegt auf Navigation und Nutzerführung. Er erfasst gleichermaßen Nutzerbedürfnisse und unternehmerischen Anforderungen, die durch Research validiert und anschließend in klare Anforderungen übersetzt werden. Mit einem Master in Zukunftsforschung bringt er innovative Methoden und einen langfristigen Blick in die Zukunft mit in Projekte.