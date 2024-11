Past-Present-Future-Methode: die Startrampe für reibungslose Projekte

Gemeinsam geht ihr das Schema von links nach rechts durch und hinterlasst Stickies – so dass ganz nebenbei auch eine jederzeit wieder aufrufbare, gut nachvollziehbare Dokumentation entsteht. Das Sammeln der Stickies funktioniert entweder als offene Diskussion, bei der die/der Moderator*in mitschreibt, oder auch als Brainwriting-Session, in der alle Teilnehmer*innen im Stillen Notizen machen und die Ergebnisse dann im Plenum besprochen werden. Ob Diskussion oder Brainwriting hängt vor allem von der Gruppe ab. Beim Brainwriting kannst du sichergehen, dass jede Stimme gehört wird.

Wichtig ist, die Stickies am Ende thematisch zu clustern und darauf zu achten, dass eine wirklich saubere Dokumentation erzeugt wird. Auch optische Verknüpfungen zwischen thematisch passenden Stickies können helfen.

Wann und wie ist die Methode sinnvoll?

Das Schöne ist: Die Past-Present-Future-Methode kannst du generell jederzeit einsetzen. Ideal ist sie ganz am Anfang eines Projekts, als Teil einer Recap oder sogar im Salesprozess, wenn du bei der ersten Projektanbahnung herausfinden willst, was genau gebraucht wird.



Generell ist eine Gruppengröße von vier bis maximal zehn Personen empfehlenswert. Aber ein One-on-one ist möglich, falls es aus organisatorischen Gründen leichter ist. So könnt ihr zum Beispiel einen Durchlauf mit einem Stakeholder machen und das Ergebnis dann mit dem Team durchgehen und erweitern – oder umgekehrt. Aber am besten ist ein etwas größerer Personenrahmen, damit die Diskussion angeregt wird und bessere Ergebnisse erzielt werden können.

Die Methode lebt von Leichtgewichtigkeit, es bedarf keiner Vorbereitung der Teilnehmer*innen und in nur 30 bis 60 Minuten könnt ihr gemeinsam schon eine Menge erreichen. Auch dadurch trifft das Format auf viel Akzeptanz.

Und dann?

Die gesammelten Ergebnisse sind die beste Basis für einen reibungslosen Projektverlauf und eignen sich hervorragend als Setting-the-stage für weitere Methoden wie Working Backwards, Prozessdiagramme oder Roadmapping, mit denen du das Projekt weiter zielorientiert planen kannst.

Vorteile: Warum ist die Past-Present-Future-Methode (fast) immer eine gute Idee?

Bei geringem Zeitaufwand und mit einer simplen Durchführung kannst du gleich mehrere grundlegende Ziele erreichen und dein Projekt von Anfang auf solide Füße stellen. Hier die wichtigsten Vorteile: