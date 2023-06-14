UXcamp Europe 2023: Europas führende Unconference für UX-Professionals begeistert wieder mit inspirierendem Wissensaustausch

Mentale Gesundheit in unsicheren Zeiten

Eine wichtige Thematik war die mentale Gesundheit und deren Bewältigung in Zeiten der Unsicherheit.

präsentierte in seiner Session "The 7 habits of highly depressed designers" Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen Designer*innen in Bezug auf ihre mentale Gesundheit konfrontiert sind. Er machte deutlich, dass es wichtig ist, diese Probleme anzuerkennen und Wege zu finden, sie zu bewältigen.

Die Psychologin fokussierte sich in ihrer Session "Burnout – there's an app for that" auf die zunehmende Belastung, der viele UX-Professionals ausgesetzt sind. Sie bot den Teilnehmer*innen sogar eine Erstberatung zur psychologischen Hilfe an.

Darüber hinaus präsentierte in seiner Session "Why How What - Golden circle helping with post burnout" seine persönlichen Erfahrungen mit einem Burnout und wie ihm das Konzept des goldenen Kreises von Simon Sinek half, seinen Weg der Genesung zu finden.

Eine weitere Session zum Thema Unsicherheit und den Umgang damit war "The definition of VUCA and strategies on how to deal better with uncertainty" von . Sein Impulsvortrag bot nicht nur Hintergrundwissen, sondern half den Teilnehmer*innen auch dabei, in den aktuellen unsicheren Zeiten die richtigen Fragen zu stellen und sich nicht unvorbereitet überraschen zu lassen.

Artificial Intelligence im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Thema Künstliche Intelligenz. Experten wie beleuchteten die User Experience im Kontext von KI. gab einen Überblick über "AI Design" und die Integration von Kreativität und Animationen. Robert Sinda wiederum diskutierte in seiner Session "AI versus UX Research" die Interaktion von UX-Forschung, generativer KI und der Zusammenarbeit mit Managern und Kunden. Weitere Sessions trugen dazu bei, das Verständnis und den Dialog über die Rolle und den Einfluss von KI in der User Experience zu vertiefen

UX und Nachhaltigkeit vereint

Wie auch im vergangenen Jahr, wurde der intensive Austausch dafür genutzt, um das Thema Nachhaltigkeit mit der Welt der User Experience zu verbinden. Zahlreiche Sessions widmeten sich diesem wichtigen Thema und zeigten auf, wie UX einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten kann.

In der Session "Sustainable UX: How UX can hopefully save the world" präsentierte Wege, wie UX dazu beitragen kann, die Welt zu retten. Die rege Beteiligung und das Interesse an diesen Sessions verdeutlichen den wachsenden Stellenwert von Nachhaltigkeit in der UX-Community. Durch die Verbindung von UX und Nachhaltigkeit entstehen neue Möglichkeiten, unsere Zukunft positiv zu gestalten. Kris Ghesh, ein beeindruckender 15-jähriger Teilnehmer, sprach über die Nachhaltigkeit von UX und KI und ermutigte dazu, gemeinsam an einer nachhaltigen Welt zu arbeiten.

Praktische Ansätze für Barrierefreiheit

Ein weiteres zentrales Thema auf dem UXcamp Europe 2023 war die Barrierefreiheit und Accessibility. präsentierte in seiner Session "Sport for the many" konkrete Ansätze zur Implementierung von Barrierefreiheit auf der Website . Dabei wurden verschiedene Tools wie der Lighthouse Score und das Wave Add-On verwendet, um die Zugänglichkeit der Website zu überprüfen und Elemente mit Barrierefreiheitsfehlern aufzuzeigen. Die Diskussionen und Erfahrungen in diesen Sessions trugen dazu bei, das Bewusstsein für Barrierefreiheit in der UX-Community zu stärken und den Austausch über die besten Praktiken und Lösungsansätze zu fördern.