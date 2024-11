Nina Souris

Senior UX-Mentorin

Nina ist von Anfang an bei UX&I an Bord und arbeitet bereits seit 20 Jahren als UX-Beraterin und Informationsarchitektin in der digitalen Produktentwicklung. Als Mentorin verantwortet sie intern die Etablierung kollegialer Führung und kümmert sich um Mitarbeiterentwicklung und -bindung. Ob im kreativen Workshopformat, bei agiler Projektplanung oder im Bewerberkreis – solange Nina mit Menschen zusammen arbeitet, ist sie glücklich.