31. Oktober 2023
UX&I zählt auch dieses Jahr zu den Top 3 der bekanntesten UX-Unternehmen
„Welche Unternehmen im deutschsprachigen Raum fallen dir spontan ein, wenn du an Usability/UX denkst?“ Diese Frage hat auch dieses Jahr der Berufsverband der deutschen Usability und User Experience Professionals im Rahmen des Branchenreports UX/Usability 2023 insgesamt 341 Teilnehmer*innen gestellt. Zum vierten Mal infolge schafft es UX&I unter die Top 10 und kann den dritten Platz aus dem letzten Jahr verteidigen. 2023 wurde der Abstand zu den beiden ersten Rängen sogar verringert. Der Branchenreport liefert Einblicke in Ausbildungs- und Karrierewege, Arbeitsfelder und Aufgabenbereiche, Verdienstmöglichkeiten, unternehmerische Aspekte sowie aktuelle Trends und Potenziale. Die Bekanntheit von UX&I in der Branche wurde insbesondere durch die Teilnahme auf zahlreichen Branchen-Events gesteigert. Zum ersten Mal war UX&I Teil der mcbw in München und beleuchtete in einer eigenen Veranstaltung gemeinsam mit dem Kunden d.velop das Thema Continuous Product Discovery. „Branchen-Events wie die MCBW sind nicht nur ein Ort für Inspiration und Networking, sondern auch eine Bühne, auf der wir gemeinsam mit Partnern wie d.velop tiefgreifende Erkenntnisse teilen können. Sie ermöglichen es uns, über den Tellerrand hinauszuschauen, Best Practices zu diskutieren und unser Wissen für eine noch stärkere UX-Community weiterzugeben.“, sagt Patrick Oselka, Co-Gründer von UX&I.
Zudem war UX&I auch dieses Jahr auf dem UXcamp Europe in Berlin präsent und konnte beim UX Festival der German UPA, dem „Klassentreffen“ der deutschen UX Community, sogar eine Auszeichnung feiern: Senior UI-Designerin Flora Maxwell wurde zur besten der 62 gehaltenen Sessions des Festivals gekürt.
Für uns ist der Austausch nicht nur eine Gelegenheit, unser Wissen zu teilen und zu erweitern, sondern auch Teil unserer DNA. Deshalb freuen wir uns, auch nächstes Jahr deutschlandweit auf verschiedenen Events präsent zu sein.
Über UX&I
UX&I bietet Beratung, Enablement und Umsetzung rund um das Thema User Experience (UX). Schwerpunkte liegen auf Deep Tech, Enterprise Software und Digitalisierung. Unser Ziel ist es, Menschen darin zu unterstützen, komplexe Technologie in den Dienst der Nutzer*innen zu stellen. Dabei vereinen wir alle relevanten Perspektiven: von Mensch, Business und Technologie.
Standorte: Düsseldorf (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München
Mitarbeiter*innen: 37
Gründung: 2014
Unternehmen: u.a. zehn der fünfzehn größten deutschen Unternehmen setzen auf unsere UX-Expertise
Deine Ansprechpartnerin
Alina Binzer
Möchtest du ein Interview mit UX-Expert*innen führen, bist du auf der Suche nach Speaker*innen oder hast du Fragen, wie soziokratische Organisationen im Alltag sind?