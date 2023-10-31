UX&I zählt auch dieses Jahr zu den Top 3 der bekanntesten UX-Unternehmen

„Welche Unternehmen im deutschsprachigen Raum fallen dir spontan ein, wenn du an Usability/UX denkst?“ Diese Frage hat auch dieses Jahr der Berufsverband der deutschen Usability und User Experience Professionals im Rahmen des insgesamt 341 Teilnehmer*innen gestellt. Zum vierten Mal infolge schafft es UX&I unter die Top 10 und kann den dritten Platz aus dem letzten Jahr verteidigen. 2023 wurde der Abstand zu den beiden ersten Rängen sogar verringert. Der Branchenreport liefert Einblicke in Ausbildungs- und Karrierewege, Arbeitsfelder und Aufgabenbereiche, Verdienstmöglichkeiten, unternehmerische Aspekte sowie aktuelle Trends und Potenziale. Die Bekanntheit von UX&I in der Branche wurde insbesondere durch die Teilnahme auf zahlreichen Branchen-Events gesteigert. Zum ersten Mal war UX&I Teil der und beleuchtete in einer eigenen Veranstaltung gemeinsam mit dem das Thema Continuous Product Discovery. „Branchen-Events wie die MCBW sind nicht nur ein Ort für Inspiration und Networking, sondern auch eine Bühne, auf der wir gemeinsam mit Partnern wie d.velop tiefgreifende Erkenntnisse teilen können. Sie ermöglichen es uns, über den Tellerrand hinauszuschauen, Best Practices zu diskutieren und unser Wissen für eine noch stärkere UX-Community weiterzugeben.“, sagt Patrick Oselka, Co-Gründer von UX&I.