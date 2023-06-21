UX Festival der German UPA 2023: das Klassentreffen der deutschen UX-Community

Insgesamt war die Themenauswahl so bunt wie die Teilnehmerschaft. Auf großes Interesse stieß beispielsweise auch der Talk zu Neurodiversität, der unter anderem Vorteile verschiedener Einschränkungen wie Dyslexie beleuchtete. Der Arbeitskreis UX Writing der German UPA stellte sieben Heuristiken für gute UX-Texte vor und schärfte das Bewusstsein für Sprache in Interfaces. „Toll zu sehen, dass UX Writing immer mehr ins Blickfeld rückt. Das Interesse – und die Profis – sind da, das haben auch die vielen Gespräche auf dem Festival gezeigt", so , Senior UX Writer bei UX&I. Passend dazu wurden in einem weiteren Talk Fehlermeldungen diskutiert. Learning: Die beste Fehlermeldung ist keine Fehlermeldung. Charlotte Spang moderierte eine Diskussionsrunde zu Challenges im B2B-Umfeld, gerade was das Finden passender Testnutzer*innen betrifft. Der Aufbau von Nutzer-Communities und Entwicklungspartnerschaften wurden als mögliche Lösungswege eingebracht. Weitere Denkanstöße lieferte der Talk zu UX-Schulden und Vermeidungsstrategien. Unter dem Motto „Man kann die Eier nicht nachträglich in den Kuchen reinbacken” wurde gezeigt, wie teuer es werden kann, UX nicht von Anfang an mitzudenken.

DATEV gab ebenfalls Einblicke in ihre Arbeitsweisen und Best Practices. Beispielsweise erklärten Tolon Winter und Katharina Stachewicz, wie sich die zahlreichen UXer bei DATEV in einer Community of Practice organisieren und das Thema ins Unternehmen tragen.

Austausch pur

Besonders bereichernd war auch die Breite an Session-Formaten – mal auf der ganz großen Bühne, mal in lockerer Runde beisammensitzend, mal beim Walk & Talk. Austausch, Diskussion und entspanntes Vernetzen standen immer im Vordergrund und zogen sich auch weit über die Sessions hinaus, am Samstag sogar bis in die späten Abendstunden beim Lagerfeuer oder auf der Tanzfläche.