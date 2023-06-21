21. Juni 2023
UX Festival der German UPA 2023: das Klassentreffen der deutschen UX-Community
„Wenn du nach einer Konferenz Sand in der Tasche hast und einen leichten Sonnenbrand – dann bist du entweder Versicherungsmakler in den 90ern, oder UXer”, so das Fazit von Nadine Pieper, Senior UX-Beraterin bei UX&I, mit einem Augenzwinkern. Nicht umsonst nennt sich das Branchenevent der German UPA „UX Festival”. Ganz nach Barcamp-Manier wurden spontane Session gepitcht, Workshops und Präsentationen geplant, es wurde geplaudert, gefeiert und passend zum Wetter oft heiß diskutiert.
UX&I war wie auch im letzten Jahr Hauptsponsor des Events, diesmal gemeinsam mit DATEV. In einer gemütlichen Strandlounge luden beide Unternehmen die Teilnehmer*innen bei Snacks und kühlen Getränken unter den Sonnenschirm.
Mut gewinnt … den Best Session Award
Gleichzeitig waren DATEV und UX&I auch selbst aktiver Teil der Community und gaben mehrere Talks. Das Highlight: Flora Maxwell, Senior UI-Designerin bei UX&I, hat nicht nur zum ersten Mal im Leben eine Session gehalten (und dabei ihre Zuhörer*innen zu Tränen gerührt) – ihr Talk „4, 8, 12, 16. 4 Reminder von einer Perfektionistin” wurde zur besten der 62 gehaltenen Sessions des Festivals gekürt.„Aus meiner Sicht haben wir alle den Best Session Award verdient, weil wir so mutig waren. Und mutig gedacht und mutig gehandelt haben", betonte Flora Maxwell.
Dass Mut sich auszahlt, hatte auch Anouk Ellen Susan in ihrer Keynote hervorgehoben. „Mein wichtigstes Learning des Festivals aus der Keynote von Anouk: 'When in doubt - do it'. Ich habe beschlossen, dieses nun in mein Leben einzubauen. Es passte auch so wunderbar dazu, dass Flora sich auf die Bühne getraut hat”, so Christian Korff, Senior UX-Berater bei UX&I.
Inspiration über den ganzen UX-Kosmos hinweg
Auch Christian Korff und sein Kollege Markus Brendel, ebenfalls Senior UX-Berater bei UX&I, gaben inspirierende Impulse in die Community: Christian lieferte „5 Tricks zur Stärkung des UX-Mindset im Unternehmen”. Markus stieß die Fragestellung an, inwiefern UXer von der Gastronomie lernen können.
Insgesamt war die Themenauswahl so bunt wie die Teilnehmerschaft. Auf großes Interesse stieß beispielsweise auch der Talk zu Neurodiversität, der unter anderem Vorteile verschiedener Einschränkungen wie Dyslexie beleuchtete. Der Arbeitskreis UX Writing der German UPA stellte sieben Heuristiken für gute UX-Texte vor und schärfte das Bewusstsein für Sprache in Interfaces. „Toll zu sehen, dass UX Writing immer mehr ins Blickfeld rückt. Das Interesse – und die Profis – sind da, das haben auch die vielen Gespräche auf dem Festival gezeigt", so Juliana Hirsing, Senior UX Writer bei UX&I. Passend dazu wurden in einem weiteren Talk Fehlermeldungen diskutiert. Learning: Die beste Fehlermeldung ist keine Fehlermeldung. Charlotte Spang moderierte eine Diskussionsrunde zu Challenges im B2B-Umfeld, gerade was das Finden passender Testnutzer*innen betrifft. Der Aufbau von Nutzer-Communities und Entwicklungspartnerschaften wurden als mögliche Lösungswege eingebracht. Weitere Denkanstöße lieferte der Talk zu UX-Schulden und Vermeidungsstrategien. Unter dem Motto „Man kann die Eier nicht nachträglich in den Kuchen reinbacken” wurde gezeigt, wie teuer es werden kann, UX nicht von Anfang an mitzudenken.
DATEV gab ebenfalls Einblicke in ihre Arbeitsweisen und Best Practices. Beispielsweise erklärten Tolon Winter und Katharina Stachewicz, wie sich die zahlreichen UXer bei DATEV in einer Community of Practice organisieren und das Thema ins Unternehmen tragen.
Austausch pur
Besonders bereichernd war auch die Breite an Session-Formaten – mal auf der ganz großen Bühne, mal in lockerer Runde beisammensitzend, mal beim Walk & Talk. Austausch, Diskussion und entspanntes Vernetzen standen immer im Vordergrund und zogen sich auch weit über die Sessions hinaus, am Samstag sogar bis in die späten Abendstunden beim Lagerfeuer oder auf der Tanzfläche.
Die offene „Klassentreffen-Atmosphäre” wurde noch untermauert von Dominique Winter von der German UPA, der das Event auf seine unnachahmlich mitreißende Art moderierte. Auch ihn hat die besondere Stimmung begeistert: „Die Freundlichkeit, dieses Miteinander. Das ist es, wovon ich ganz fest überzeugt bin: Wenn wir geile Produkte für andere Menschen bauen möchten, brauchen wir Respekt, Empathie und ein Miteinander. Und das habt ihr so gestern und heute so geil gelebt. Dafür bin ich so dankbar.”
DAS Community Event
Einig waren sich viele, dass sich das UX Festival im Vergleich zum Vorjahr sogar noch gesteigert hatte. Diesmal zog es noch mehr Teilnehmer*innen nach Erfurt und das Community-Gefühl war fest verankert. „Für mich DAS Community Event für UX im deutschsprachigen Raum. Ich habe alte Bekannte getroffen, neue Bekanntschaften gemacht, viele gute und zum Teil auch sehr tiefgehende Gespräche geführt! Es gab ganz viel gegenseitige Wertschätzung”, so Christian Korff.
Vielen Dank an die German UPA für die hervorragende Organisation und an alle Teilnehmer*innen für ein einmaliges Wochenende. Das UX Festival 2024 steht bereits fest: Den 15. und 16. Juni darf man sich gern schon mal in den Kalender eintragen.
