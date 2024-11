Christian Müller

Berater

Nach dem Studium der Philosophie ging es für Christian in Start-ups los. Die Erfahrung der Zusammenarbeit in kleinen und extrem motivierten Teams prägt ihn bis heute. Anschließend hat er als Dienstleister auch Mittelstand und DAX 30 in unterschiedlichen Rollen bei der Softwareentwicklung geholfen: UX-Designer, Business-Analyst, Product Owner – Christian hat stets Nutzer*in und Produkt im Fokus und gleichzeitig immer wieder gemerkt, wie essenziell ein funktionierendes Team ist. Die Ausbildung zum systemischen Coach bei artop hat dazu beigetragen, dass er inzwischen vor allem als Coach für Teams unterwegs ist.