Niels Kösterke

Senior UI-Designer

Niels ist bereits Design-Urgestein bei UX&I: Er gehörte zu den ersten Spezialisten, die bei UX&I angeheuert haben, und fühlt sich in spannenden und komplexen Aufgaben pudelwohl. Seine Designleidenschaft lebt er am liebsten in exquisiten Interface-Architekturen aus. Er kitzelt in Pairings und Design Studios die relevanten Funktionen aus Anforderungen, um sie wie durch Zauberhand in ästhetische und liebevolle Interfaces zu übersetzen. Dabei begleitet er Kund*innen und Kolleg*innen geduldig und gleichzeitig pragmatisch, bis das Produkt “glänzen” kann.