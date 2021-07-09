Assessment-Workshop: Wohin soll die Reise gehen?

Um UX Writing als Disziplin aufzubauen und zu verankern, funktioniert kein Konzept von der Stange. Wir mussten von Beginn an die Hintergründe verstehen, beispielsweise wie die Produktentwicklung bei DATEV funktioniert, welche Rolle Nutzerzentrierung allgemein spielt und welchen Reifegrad UX Writing im Unternehmen bereits erreicht hat.

In einem initialen Workshop analysierten wir gemeinsam in kleiner Runde die Ausgangslage und Ziele. Anhand der vier Säulen Mindset, Arbeitsweise, Strukturen und Lernen priorisierten wir die Roadmap und legten fest, dass konkretes Anwendungswissen, Methoden und Leitlinien zunächst im Fokus stehen sollen.