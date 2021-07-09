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DATEV
UX-Writing-Aufbau: Pionierarbeit für ganzheitliche UX
DATEV, eines der größten Softwarehäuser Europas, ist seit Langem Vorreiter, wenn es um den strategischen Aufbau von UX im Unternehmen geht. Schon früh erkannte das Unternehmen auch die Bedeutung von Sprache für eine positive Nutzererfahrung. Wir dürfen DATEV dabei unterstützen, die interne Professionalisierung von UX Writing voranzutreiben.
DATEV begleitet Kanzleien und ihre Mandanten seit 60 Jahren auf dem Weg in die digitale Zukunft – mit Lösungen, die verbinden und Vertrauen schaffen.
Ausgangslage
DATEV: Experte im Aufbau von UX
Bei DATEV ist die Bedeutung einer guten User Experience in den oft komplexen und domänenspezifischen Produkten schon lange ein Kernthema. Interne UX-Expertise wurde über Jahre strategisch aufgebaut und nutzerzentrierte Methoden wie auch Denkweisen wurden sukzessive im Unternehmen etabliert. Gerade auch der Aufbau einer UX-Community-of-Practice (COP) wird in der Branche als große Inspiration und Blaupause gesehen. Heute verfügt DATEV über eine große, schlagkräftige UX-Mannschaft und eine hohe UX-Maturität.
Sprache als wichtiger Faktor der Nutzerzentrierung
Im Zuge der nutzerzentrierten Produktentwicklung rückte auch das Thema Sprache mehr und mehr in den Fokus. Gerade im Kontext von umfangreicher Buchhaltungs- und Steuerberatungssoftware muss die Interaktion zwischen Nutzer*in und Produkt so intuitiv, verständlich und effektiv wie möglich gestaltet werden. Klares, zielgerichtetes UX Writing trägt entscheidend dazu bei, komplexe Funktionen verständlich zu machen, Nutzer*innen durch Prozesse zu führen und die Zufriedenheit und Produktivität der Anwender*innen zu steigern.
Ein Meilenstein: UX Writing wird offizielle Disziplin
Um sicherzustellen, dass alle Produkte von DATEV eine konsistente, nutzerzentrierte Kommunikation bieten, wurde die Rolle “UX Writer” im Unternehmen eingeführt. Dass UX Writing bei DATEV eine offizielle Disziplin ist – mit einer eigenen Community of Practice als regelmäßigem Austauschformat – macht deutlich: Sprache ist hier kein Randthema, sondern ein fester Bestandteil der Produktentwicklung. Im deutschen Markt ist das, vor allem im internationalen Vergleich, noch immer Pionierarbeit.
Unser gemeinsames Ziel: Aufbau interner UX-Writing-Kompetenz
Nun gilt es, die Kompetenzen der Rolleninhaber auszubauen und sie zu enablen, UX Writing eigenständig in der Praxis umzusetzen und ins Unternehmen zu tragen. Um hier auf fundierte Expertise aufsetzen zu können und auch einen Einblick in aktuelle Best Practices zu erhalten, wurde UX&I gerufen. Gemeinsam traten wir die Mission an:
solide Grundlagen zu schaffen, um die Disziplin UX Writing intern aufzubauen
die Rolleninhaber*innen zu trainieren und mit dem nötigen Grundlagenwissen auszustatten
Expertise und Praxiserfahrung aus anderen Branchen zu vermitteln
sprachliche Leitlinien zu unterstützen und die Nutzung zu fördern
Support in konkreten Praxisfällen zu bieten
Herausforderungen
Komplexität der Materie
Die Steuer- und Finanzwelt ist von Natur aus komplex und von Fachjargon durchdrungen. Es ist eine besondere Herausforderung, diese Themen in eine zielgruppenorientierte, verständliche Sprache zu übersetzen, ohne dabei an Genauigkeit zu verlieren. Dies erfordert ein tiefes Verständnis der Materie, auch von uns als externe Berater*innen.
Unterschiedliche Kenntnisstände
Als die Rolle UX Writing eingeführt wurde, brachten die Rolleninhaber*innen die unterschiedlichsten Wissenstände und Jobprofile mit: von Research über Hilfe-Autor*innen und Requirement Engineers bis zu UX-Designer*innen. Die Wissensvermittlung musste so austariert sein, dass sie niemanden über- oder unterfordert und in verschiedensten Kontexten praxisrelevant ist.
Hands-on: praktischer Grundstein statt Allwissenheit
Ziel unseres Supports ist, Menschen schnell und pragmatisch in die Lage zu versetzen, UX Writing in ihrem Arbeitsalltag anzupacken. Gutes UX Writing ist kein Skill, das man an einem Tag erlernt – dennoch ist es möglich, Grundlagen so zu vermitteln, dass sie eine erste Verbesserung bewirken und den Grundstein legen, durch eigenständiges Üben besser zu werden.
Schritte
Assessment-Workshop: Wohin soll die Reise gehen?
Um UX Writing als Disziplin aufzubauen und zu verankern, funktioniert kein Konzept von der Stange. Wir mussten von Beginn an die Hintergründe verstehen, beispielsweise wie die Produktentwicklung bei DATEV funktioniert, welche Rolle Nutzerzentrierung allgemein spielt und welchen Reifegrad UX Writing im Unternehmen bereits erreicht hat.
In einem initialen Workshop analysierten wir gemeinsam in kleiner Runde die Ausgangslage und Ziele. Anhand der vier Säulen Mindset, Arbeitsweise, Strukturen und Lernen priorisierten wir die Roadmap und legten fest, dass konkretes Anwendungswissen, Methoden und Leitlinien zunächst im Fokus stehen sollen.
Erarbeitung sprachlicher Leitlinien für UX-Texte
In einem weiteren Workshop schufen wir das Grundgerüst für UX-Writing-Leitlinien bei DATEV. Wir legten den Aufbau fest, betrachteten die Marke und die Markensprache, priorisierten acht Kriterien für gute UX-Texte für DATEV und leiteten schließlich die wichtigsten Merkmale für Sprache in DATEV-Software ab.
Das Ergebnis: Leitlinien, die als fester Bestandteil des Designsystems im ganzen Unternehmen verankert sind und jederzeit von unterschiedlichsten Mitarbeiter*innen genutzt werden können. Ihre Bedeutung wächst: Denn gut dokumentierte Sprachleitlinien sind heute auch die Grundlage dafür, KI sinnvoll in die Produktentwicklung einzubinden.
Verständliche Sprache auf Benutzeroberflächen ist entscheidend für Usability und Kundenzufriedenheit. Deshalb haben wir UX Writing bei DATEV als eigenständige Disziplin etabliert: Mit qualifizierten Mitarbeiter*innen, regelmäßigen Austausch- und Weiterbildungsformaten sowie klaren Leitlinien und Werkzeugen stellen wir sicher, dass unsere UI Texte den Bedürfnissen unserer Anwender*innen gerecht werden. UX&I hat uns dabei von Anfang an tatkräftig unterstützt und maßgeblich dazu beigetragen, unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen.
Benjamin Messingschlager
Team Lead Design Operations & Customer Experience Content bei DATEV
Einstiegstraining UX Writing: Methodenkoffer für die Praxis
Anhand der Workshop-Erkenntnisse konzipierten wir ein Einstiegstraining. Die Teilnehmer*innen erhalten dabei ein Verständnis davon, was UX Writing bei DATEV genau ist, was in den Verantwortungsbereich gehört, was Texte so wirkungsvoll macht und vor allem welche Methoden und Tricks sie direkt in ihrem Arbeitsalltag anwenden können.
Ein praktischer Methodenkoffer steht immer im Mittelpunkt. Hilfreich ist beispielsweise – gerade am Anfang – die Zielscheiben-Bewertung. Sie macht Schwachstellen in Texten sichtbar, ordnet sie ein und ermöglicht eine ganz gezielte Optimierung.
So viel Theorie wie nötig, so viel Praxis wie möglich
Wir teilten die Trainingsinhalte auf zwei halbe Tage auf: Am ersten Tag stehen die Grundlagen im Fokus, am zweiten Tag das Anwenden des Gelernten. Ziel ist immer, viele Übungsmöglichkeiten zu bieten, Diskussionen anzuregen und den Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig kennenzulernen und zu vernetzen. Letzteres ist ein wichtiger Zusatznutzen der Trainings, denn gerade beim Aufbau einer neuen Disziplin ist es entscheidend, dass sich die Rolleninhaber*innen gegenseitig unterstützen, das Thema gemeinsam weitertragen und ein ständiger Austausch gefördert wird. Dafür sorgt auch die Community of Practice: Sie trifft sich regelmäßig – und das nicht nur remote, sondern auch vor Ort.
Fokustraining “Fehlermeldungen”
Neben dem Einstiegstraining entwickeln wir gemeinsam mit DATEV weitere Formate, um zentrale Spielfelder im UX Writing detailliert zu behandeln. In einem Fokustraining zum Thema „Fehlermeldungen” betrachteten wir die diversen Typen in DATEV-Produkten, beleuchteten deren Funktionsweise, den Aufbau und nicht zuletzt die Tonalität. Denn gerade in Problemsituationen kann der richtige Ton über ein gutes oder schlechtes Nutzererlebnis entscheiden. Praxisnah übten wir in Kleingruppen das Gelernte ein, so dass die nächste Fehlermeldung nicht nur den Standards bei DATEV entspricht, sondern auch einen weiteren großen Schritt in Richtung Nutzerzentrierung darstellt.
Die gemeinsam erarbeiteten Regeln für Fehlermeldungen haben sich mittlerweile als Blaupause bewährt: Nach demselben Muster werden kontinuierlich weitere Guidelines für verschiedene Dialogtypen entwickelt.
Fehlermeldungen
Zwar gilt es im ersten Schritt immer, Fehlermeldungen zu vermeiden (auch mithilfe von Text), dennoch treten sie in jeder digitalen Anwendung auf und müssen dort entscheidende Aufgaben im Sinne einer guten UX erfüllen. Sie sind nicht nur dafür verantwortlich, Nutzer*innen schnell aus Problemfällen herauszuhelfen, sondern können dafür sorgen, dass diese die Anwendung mit einem guten Gefühl bedienen und sich stets sicher geleitet fühlen.
Erfolge
UX-Writing-Rolle wächst und gedeiht
Die UX-Writing-Rolle, welche 2022 initiiert wurde, ist mittlerweile etabliert und stößt auf großes Interesse. UX Writing fließt immer weiter in die Produktentwicklungsprozesse ein, interne Kompetenzen und Prozesse werden stetig verbessert. Die Leitlinien für UX-Writing sind ein lebendiges Dokument, das kontinuierlich weiterentwickelt wird und fest ins Designsystem integriert ist – immer nah an der Praxis, immer auf dem aktuellen Stand. Die Rolleninhaber*innen sind untereinander gut vernetzt und ein wachsendes Trainingsangebot unterstützt und motiviert.
Weiter geht’s
DATEV und UX&I treiben den UX-Writing-Aufbau weiter gemeinsam voran. Unsere UX-Writing-Trainings sind fest ins Weiterbildungsprogramm bei DATEV integriert. Wir stehen in engem Austausch mit der Community of Practice, erarbeiten Hand in Hand neue Konzepte und beraten gezielt mit unserer Praxiserfahrung, beispielsweise wenn es um das passende Tooling oder den Ausbau von Prozessen geht. Aus der Beratung ist eine echte Partnerschaft gewachsen: Mittlerweile unterstützen wir DATEV auch operativ – mit UI- und UX-Design sowie konzeptionell-strategischer Begleitung.
„Es ist toll, den Aufbau meines Herzensthemas in einem so spannenden Umfeld mitzuerleben und zu sehen, wie UX Writing seinen festen Platz bei DATEV gefunden hat. Es ist ein wichtiges Signal, dass ein Unternehmen wie DATEV Sprache konsequent auf die Tagesordnung setzt und weiter Vorbild und Inspiration ist, wenn es darum geht, eine Disziplin nachhaltig in eine Organisation zu tragen.“
Juliana Hirsing
Senior UX-Writerin, UX&I
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