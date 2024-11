UX&I: Best Practice in Mitarbeiterbeteiligung und Top 3 Arbeitgeber in NRW

UX&I unter den vier besten ITK-Arbeitgebern Deutschlands 2024

Im herausfordernden Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in der ITK 2024" erzielte UX&I den vierten Platz unter Unternehmen der Größe 10-49. Während 91 % der Mitarbeiter*innen der ausgezeichneten Unternehmen im Sektor Informationstechnologie- und Telekommunikation ihre Arbeitsplätze als sehr gut bewerten – 30 % über dem nationalen Durchschnitt – setzt UX&I mit einer 100 %-Bewertung neue Maßstäbe.

UX&I unter den Top 8 Arbeitgebern im kleinen Mittelstand 2024

Zusätzlich wurde UX&I mit der Great Place to Work® Auszeichnung „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2024" geehrt. Unter 400 Mitbewerbern sticht UX&I besonders im Bereich Wellbeing hervor: 97 % der Mitarbeiter*innen fühlen sich hier zu einer guten Work-Life-Balance ermutigt, verglichen mit 89 % im Branchendurchschnitt. Zudem heben sich die Gehaltsstrukturen ab: 91 % der UX&I-Mitarbeiter*innen empfinden ihre Bezahlung als angemessen, ein deutlicher Kontrast zum bundesweiten Durchschnitt von 37 %. Auch der Branchenstandard von 85 % wird übertroffen. Diese Anerkennung zeigt unser Engagement für Mitarbeiterzufriedenheit und faire Entlohnung.

„Es ist beeindruckend, wie konsequent und nachhaltig die teilnehmenden Unternehmen in der Great Place to Work Initiative regelmäßig das Feedback ihrer Mitarbeitenden einholen, um ihr Unternehmen weiterzuentwickeln – und das in einem so volatilen Marktumfeld", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work Deutschland. „Dass sie es bei über 1000 teilnehmenden Unternehmen geschafft haben, auf die Bestenliste zu gelangen, zeigt die Spitzenqualität in Bezug auf die gelebte Unternehmenskultur.”

„Sie sind immer einen Schritt weitergegangen, und das ist sehr spannend, denn Sie haben Ihr Herzensprojekt umgesetzt und eine Mitarbeiterbeteiligung realisiert. Eine sehr substanzielle Art an einer Erfolgsbeteiligung”, so Frank Hauser, Bereichsleiter Consulting bei Great Place to Work.