Mato Sauer stellt Sales bei UX&I neu auf.

Was hast du gemacht, bevor du zu UX&I kamst? Und was ist hier anders, was hat dich überrascht?

Ich habe unter anderem für IT-Firmen aus Schweden, Frankreich und den USA in Deutschland den Vertrieb für DACH mit aufgebaut und vom ersten Moment an den Markteintritt begleitet. Dabei war ich in verschiedenen Rollen tätig: als Account Manager, Country Manager, Head of Sales. Immer für junge, wachsende Orgs, die neu auf dem Markt waren. Also anders als bei UX&I.

UX&I gibt mir eine neue Ausrichtung, ist eine gewachsene Firma, hat eine breite Kundenbasis und wird vertrieblich gerade neu aufgestellt. Früher hatte ich immer gestalterische Rollen, habe Vertriebsorgs aufgebaut, da habe ich mich wohlgefühlt. Hier entsteht nun auch etwas Neues, wo ich meinen Beitrag leisten kann. Das hat mich im Interviewprozess überzeugt. Es war alles sehr professionell und wertschätzend. Ich habe gleich die Werte gespürt: selbstorganisiert, soziokratisch, alle zusammen. Das ist kein Marketing. Skills werden gezielt auf Probleme gesetzt. Wenn neue Herausforderungen kommen, werden die Karten neu gemischt. Offen, transparent, verantwortungsvoll.

UX&I hat einen Auftrag, der zu mir spricht: Design Thinking, Org-Entwicklung und Menschzentrierung. Ich habe gesehen, wie schlimm das laufen kann. Ich will für Software arbeiten, die nicht nur funktioniert, sondern die man wirklich nutzen kann. Wenn ein Kunde erfolgreich sein soll, muss er sich in dieser Überzeugung wohlfühlen.

Es gibt hier viel Raum für persönliches Wachstum, die Firma beschäftigt sich mit den Herausforderungen der heutigen Zeit, zum Beispiel KI. Innerhalb des Teams gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen, aber man hilft sich immer gegenseitig, auch bei den speziellen Herausforderungen einer selbstorganisierten Org. Das führt am Ende zu einem sehr positiven Ergebnis, man lernt soziale Skills. Wir fordern uns gemeinsam.