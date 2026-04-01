UX&I Unconference rund um KI: Wo stehen wir und wo geht es hin?

Schafft Sales sich selbst ab?

Patrick Oselka, Geschäftsführer bei UX&I mit Fokus auf Sales, beschäftigte sich mit der Frage: Was bewegt unsere Kund*innen wirklich? Sein Ansatz: die Blasen platzen lassen, die sich zwischen fachlichen Anforderungen und Management-Abhängigkeiten bilden, um besser zu verstehen, was tatsächlich entschieden werden muss. Als konkretes Ergebnis seiner Arbeit hat er einen Claude-Skill trainiert, der dem gesamten Team jetzt zur Verfügung steht.



Projekterfahrungen

Claudia Schönwälder, Senior UX-Beraterin bei UX&I, fragte in ihrer Session, wie wir mit Arbeitsplätzen umgehen, in denen es um den human in the loop geht, also um die Rolle der Menschen in Zusammenarbeit mit KI und hochautomatisierten Arbeitsplätzen – und welche Verantwortung wir als UXer dabei tragen. Hier spielt für uns auch unser Unternehmenspurpose eine Rolle: „We empower people to shape technology for the benefit of humans.“

Rainer Sax diskutierte, welchen Wert Intellectual Property in einer Welt hat, in der Spezifikationen und Wünsche zunehmend wertvoller werden als die Implementierung selbst.



Ein Agent als Projektgedächtnis

Kay Spiegel hat das Framework „Robinson" gebaut, mit dem sich Projekte KI-gestützt strukturiert und nachvollziehbar dokumentieren lassen. Das Framework bietet z. B. ein Projekttagebuch, in dem die KI gezielt Fragen stellt, eine erleichterte Doku der wichtigsten Entscheidungen und Erkenntnisse, automatisierte Zusammenfassungen von Meeting-Notizen oder ein Glossar, das das gemeinsame Verständnis zentraler Begriffe sicherstellt. Das Ergebnis: Projekte werden transparenter, Onboardings einfacher, Teams wirkungsvoller.



Strategiefix en passant

Tobias Schlei, Geschäftsführer bei UX&I, wollte eigentlich einige technische Module der Website fixen, und arbeitete sich dafür in Vibecoding ein. Was dabei fast nebenbei entstand, war etwas viel Größeres: ein Framework, mit dem sich eine ganze Unternehmensstrategie anpassen oder neu entwerfen lässt. Nach Anfängen in Cursor oder n8n hat er nun in Claude Code einen Agenten mit vielfältigen Skills gebaut, das UX&I in unterschiedlichen Gewerken und Anwendungsfällen hilft, von Strategie über Marketing bis Sales.



KI-Selbsteinschätzung

Robert Lischke stellte die vor, einem der einflussreichsten Vordenker an der Schnittstelle von Design und Technologie. Mit dem Framework lässt sich die eigene Maturity im Bereich KI einschätzen. Die Teilnehmenden probierten es live aus und diskutierten anschließend ihre Eindrücke. Die Meinungen waren gemischt: Die konkreten Empfehlungen zur Weiterentwicklung kamen gut an, gleichzeitig gab es die Frage, ob eine Bewertung aktuell das Richtige ist, wo wir gerade auch die Vielfalt brauchen und zudem jede*r erst einen Kontext und Use Case braucht, um mit KI weiterzukommen.



AI Design Sprint®

Nadine Piepers Session galt unserem neuen Angebot: dem AI Design Sprint®, einem strukturierten, KI-gestützten Sprint-Format. Am fiktiven Use Case "Technogym" führte Nadine in 45 Minuten durch einen echten – wenn auch verkürzten – AI Design Sprint. Ergebnis: Eine solide Grundlage für den Techcheck, sprich ein fertiges technisches Briefing, ganz ohne Vorwissen in AI-Tools.