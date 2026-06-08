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8. Juni 2026

Zwei neue Kunden
in Logistik und Hafenwirtschaft

UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

UX&I gewinnt zwei neue Kunden aus Logistik und Hafenwirtschaft – ein agiles SaaS-Startup und ein Großunternehmen. Einmal B2B, einmal B2E. Der Kern ist in beiden Fällen derselbe: Wir helfen dabei, dass Technologie bei den Menschen ankommt, die damit arbeiten.

Ein SaaS-Startup und ein Großunternehmen, einmal B2B, einmal B2E, also Software für die eigenen Mitarbeiter*innen. Zwei neue Kunden, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der Kern ist trotzdem derselbe: Wir sorgen dafür, dass Technologie bei den Menschen ankommt, die damit arbeiten.

Logistik ist kein einfaches Terrain. Systemlandschaften, die über Jahre gewachsen sind. Prozesse, die hochvertraulich sind. KI, die unter Termindruck eingeführt werden muss und trotzdem funktionieren soll.

Gute Technologie einzuführen reicht nicht. Sie muss im echten Betrieb bestehen: beim Startup, das aus ersten Anmeldungen echte Nutzer*innen machen will, genauso wie beim Großunternehmen, das Millionen in Automatisierung und KI investiert hat.

UX-Beratung mit Büros in Düsseldorf, München und Berlin | UX&I

Hafenprozesse, KI-Features, eine kaum erforschte Zielgruppe

Das Startup entwickelt eine spezialisierte Applikation für komplexe Hafenprozesse. KI-Features sollen Nutzer*innen schnelle, verlässliche Entscheidungen ermöglichen. Und das in einer Zielgruppe, über die bislang wenig bekannt ist. Wir starten mit Expert-Reviews und Quick Wins: Das Team sieht sofort erste Verbesserungen, und parallel entsteht die Grundlage für eine langfristige UX-Strategie.

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Automatisierung, die im Betrieb ankommt

Im Großunternehmen geht es um Systemlandschaften, deren Interfaces ISO-konform, barrierefrei und zuverlässig steuerbar sein müssen. Die Basis legen heuristische Evaluationen als ISO-Konformitätsprüfung, dazu Accessibility-Audits. Was die Systeme wirklich brauchen, um im Arbeitsalltag zu funktionieren, zeigen dann teilnehmende Beobachtungen und Interviews mit Nutzer*innen.

Erst verstehen, dann gestalten

Was beide Projekte verbindet: Wir fangen nicht mit Lösungen an. Wir fangen damit an zu verstehen, wo es hakt. Und warum. Menschzentriertes Design ist dabei kein Methoden-Beiwerk, sondern die Grundlage dafür, dass Technologie wirklich wirkt.

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Über UX&I

UX&I bietet Beratung, Enablement und Umsetzung rund um das Thema User Experience (UX). Schwerpunkte liegen auf Deep Tech, Enterprise Software und Digitalisierung. Unser Ziel ist es, Menschen darin zu unterstützen, komplexe Technologie in den Dienst der Nutzer*innen zu stellen. Dabei vereinen wir alle relevanten Perspektiven: von Mensch, Business und Technologie.

  • Standorte: Düsseldorf (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München

  • Mitarbeiter*innen: 37

  • Gründung: 2014

  • Unternehmen: u.a. zehn der fünfzehn größten deutschen Unternehmen setzen auf unsere UX-Expertise

Dein Ansprechpartner

Tobias Schlei

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