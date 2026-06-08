Ein SaaS-Startup und ein Großunternehmen, einmal B2B, einmal B2E, also Software für die eigenen Mitarbeiter*innen. Zwei neue Kunden, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der Kern ist trotzdem derselbe: Wir sorgen dafür, dass Technologie bei den Menschen ankommt, die damit arbeiten.

Logistik ist kein einfaches Terrain. Systemlandschaften, die über Jahre gewachsen sind. Prozesse, die hochvertraulich sind. KI, die unter Termindruck eingeführt werden muss und trotzdem funktionieren soll.

Gute Technologie einzuführen reicht nicht. Sie muss im echten Betrieb bestehen: beim Startup, das aus ersten Anmeldungen echte Nutzer*innen machen will, genauso wie beim Großunternehmen, das Millionen in Automatisierung und KI investiert hat.