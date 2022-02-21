UX&I ist kununu Top Company 2022

Beim Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu teilen Mitarbeiter*innen selbstständig und anonym ihre Erfahrungen. Für Bereiche wie Work-Life-Balance, Vorgesetztenverhalten oder auch Gleichberechtigung am Arbeitsplatz können 0 bis 5 Sterne vergeben werden. UX&I schneidet in der Gesamtwertung durch 14 Mitarbeiter mit 4,8 Sternen sowie einer Weiterempfehlungsrate von 100 % sehr gut ab. Alle Bedingungen für das Siegel “Top Company 2022” wurden mehr als erfüllt. Dazu zählen mindestens sechs Bewertungen, davon eine innerhalb des letzten Jahres, sowie ein Mindestscore von 3,8 – sowohl aktuell wie auch im Durchschnitt der letzten 12 Monate.

Das Siegel ist für UX&I eine wichtige Auszeichnung, denn das Unternehmen legt besonderen Wert auf die Teamzufriedenheit und lässt diese regelmäßig prüfen (vgl. “ ” und ” ”).

Der Fokus auf die Mitarbeiter und ihre Bedürfnisse leitet sich auch vom Geschäftsmodell ab: Als Beratung für nutzerzentrierte Produktentwicklung unterstützt UX&I Unternehmen dabei, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. “Der Mensch ist wichtiger als die Firma,” betont Geschäftsführer Tobias Schlei. Dies wird vom Team bestätigt: “UX&I bietet ein extrem familiäres und verständnisvolles Umfeld für jegliche Situationen im Leben. Genauso stelle ich mir das Vereinen von Beruf und Privatleben vor – beruflich extrem professionell und gleichzeitig super menschlich, denn das Leben ist nie wie man es plant.” so Fabienne Elm, Senior UI-Designerin bei UX&I. Philipp Siekmann, Senior UI Engineer, ist ebenfalls von der Firmenkultur überzeugt: “Tolle Kollegen, tolle Chefs, absolute Freiheit bei der eigenen Gestaltung des Jobs, und eine Kultur, in der kein Thema tabu ist.” Kay Spiegel, Senior UX-Berater und zweifacher Vater, lobt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf: “Hier kann ich ich sein. Ich kann Neues ausprobieren und kann die Organisation mitgestalten. Ich darf selbst entscheiden, wie ich Familie, Kinder und Beruf in Einklang bringe. Schließlich weiß ich das für mich ja auch am besten. Achtsamkeit, Vertrauen und Professionalität gehen hier Hand in Hand.”

Von der guten kununu-Bewertung erhofft sich UX&I auch, neue Talente anzuziehen. Aktuell werden zum Beispiel UX/UI-Designer*innen und UX-Berater*innen gesucht.