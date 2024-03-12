UX&I: Best Practice in Mitarbeiterbeteiligung und Top 3 Arbeitgeber in NRW

Great Place to Work® ist ein weltweit renommiertes Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen unterstützt, ihre Arbeitskultur zu verbessern. Durch eine Kombination aus einer umfassenden Mitarbeiterbefragung und einem detaillierten Kultur Audit, basierend auf dem wissenschaftlich fundierten Great Place to Work® Modell, analysiert die Organisation Personal- und Kulturstrategien. Die Auszeichnung für UX&I basiert auf diesen anonymen und repräsentativen Befragungen der Mitarbeiter*innen zu Kernthemen wie Vertrauen, Teamgeist und Wertschätzung. Die Ergebnisse aus Befragung und Audit sind im Verhältnis von 3:1 gewichtet, wobei die Mitarbeiterperspektive im Vordergrund steht.

Sechs prägende Trends der modernen Arbeitswelt

Great Place to Work® analysiert und bewertet die Arbeitskultur von über 1000 Unternehmen jährlich allein in Deutschland. Diese umfangreiche Datengrundlage ermöglicht es, tiefgreifende Einblicke in die sich wandelnde Arbeitswelt zu gewinnen und zu teilen. So konnte das Institut sechs zentrale Trends identifizieren, die Unternehmen dabei unterstützen, sich auf die Zukunft vorzubereiten und ihre Kulturen entsprechend anzupassen:

Gesundheit: Ein zunehmender Fokus liegt auf dem Wohlergehen der Mitarbeiter*innen, wobei innovative Ansätze im Gesundheitsmanagement, wie Prävention und Resilienz, immer wichtiger werden.

Ein zunehmender Fokus liegt auf dem Wohlergehen der Mitarbeiter*innen, wobei innovative Ansätze im Gesundheitsmanagement, wie Prävention und Resilienz, immer wichtiger werden. Nachhaltigkeit: Unternehmen werden ermutigt, Initiativen wie die "Plastic Free Challenge" zu unterstützen, um die Umwelt zu schützen und Mitarbeitende für nachhaltiges Handeln zu motivieren.

Unternehmen werden ermutigt, Initiativen wie die "Plastic Free Challenge" zu unterstützen, um die Umwelt zu schützen und Mitarbeitende für nachhaltiges Handeln zu motivieren. Digitalisierung: Die digitale Transformation fordert Unternehmen weiter heraus, Technologien sinnvoll zu integrieren und Mitarbeiter*innen die erforderlichen digitalen Kompetenzen zu vermitteln.

Die digitale Transformation fordert Unternehmen weiter heraus, Technologien sinnvoll zu integrieren und Mitarbeiter*innen die erforderlichen digitalen Kompetenzen zu vermitteln. Generationen: Eine inklusive Arbeitskultur sollte die Bedürfnisse verschiedener Altersklassen berücksichtigen, wobei Flexibilität und Teamgeist unabhängig von der Lebensphase zentral sind.

Eine inklusive Arbeitskultur sollte die Bedürfnisse verschiedener Altersklassen berücksichtigen, wobei Flexibilität und Teamgeist unabhängig von der Lebensphase zentral sind. Diversität: Vielfalt fördert die Innovationskultur. Ein inklusives Arbeitsumfeld, das unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe wertschätzt, steigert die Kreativität und Problemlösungsfähigkeit.

Vielfalt fördert die Innovationskultur. Ein inklusives Arbeitsumfeld, das unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe wertschätzt, steigert die Kreativität und Problemlösungsfähigkeit. New Work: Moderne Arbeitsmodelle, welche die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen berücksichtigen, fördern die Bindung und Zufriedenheit im Unternehmen.

Diese Trends spiegeln die dynamischen Veränderungen wider, auf die Unternehmen reagieren müssen, um eine positive und zukunftsfähige Arbeitskultur zu schaffen.

UX&I im Spotlight: Einbindung vom Purpose und Mitarbeiterbeteiligung als Best Practice vorgestellt

Ein besonderes Highlight war das Interview mit Tobias Schlei, Mitgründer von UX&I, über die erfolgreiche Einführung einer menschzentrierten Mitarbeiterbeteiligung und die tiefe Verankerung des Unternehmen-Purpose.

„Für uns ist der Purpose essenziell. Ohne diesen Zweck könnte UX&I nicht in seiner jetzigen Form existieren", erklärte Tobias Schlei. „Das ist die Basis, das Fundament. Es ermöglicht jedem im Team, autonom zu entscheiden und selbstorganisiert zu handeln. Schon im Onboarding bringen wir die Ikigai-Methode ein, um den inneren Antrieb jedes Einzelnen mit dem .“