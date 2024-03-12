12. März 2024
UX&I: Best Practice in Mitarbeiterbeteiligung und Top 3 Arbeitgeber in NRW
Great Place to Work® ist ein weltweit renommiertes Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen unterstützt, ihre Arbeitskultur zu verbessern. Durch eine Kombination aus einer umfassenden Mitarbeiterbefragung und einem detaillierten Kultur Audit, basierend auf dem wissenschaftlich fundierten Great Place to Work® Modell, analysiert die Organisation Personal- und Kulturstrategien. Die Auszeichnung für UX&I basiert auf diesen anonymen und repräsentativen Befragungen der Mitarbeiter*innen zu Kernthemen wie Vertrauen, Teamgeist und Wertschätzung. Die Ergebnisse aus Befragung und Audit sind im Verhältnis von 3:1 gewichtet, wobei die Mitarbeiterperspektive im Vordergrund steht.
Sechs prägende Trends der modernen Arbeitswelt
Great Place to Work® analysiert und bewertet die Arbeitskultur von über 1000 Unternehmen jährlich allein in Deutschland. Diese umfangreiche Datengrundlage ermöglicht es, tiefgreifende Einblicke in die sich wandelnde Arbeitswelt zu gewinnen und zu teilen. So konnte das Institut sechs zentrale Trends identifizieren, die Unternehmen dabei unterstützen, sich auf die Zukunft vorzubereiten und ihre Kulturen entsprechend anzupassen:
- Gesundheit: Ein zunehmender Fokus liegt auf dem Wohlergehen der Mitarbeiter*innen, wobei innovative Ansätze im Gesundheitsmanagement, wie Prävention und Resilienz, immer wichtiger werden.
- Nachhaltigkeit: Unternehmen werden ermutigt, Initiativen wie die "Plastic Free Challenge" zu unterstützen, um die Umwelt zu schützen und Mitarbeitende für nachhaltiges Handeln zu motivieren.
- Digitalisierung: Die digitale Transformation fordert Unternehmen weiter heraus, Technologien sinnvoll zu integrieren und Mitarbeiter*innen die erforderlichen digitalen Kompetenzen zu vermitteln.
- Generationen: Eine inklusive Arbeitskultur sollte die Bedürfnisse verschiedener Altersklassen berücksichtigen, wobei Flexibilität und Teamgeist unabhängig von der Lebensphase zentral sind.
- Diversität: Vielfalt fördert die Innovationskultur. Ein inklusives Arbeitsumfeld, das unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe wertschätzt, steigert die Kreativität und Problemlösungsfähigkeit.
- New Work: Moderne Arbeitsmodelle, welche die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen berücksichtigen, fördern die Bindung und Zufriedenheit im Unternehmen.
Diese Trends spiegeln die dynamischen Veränderungen wider, auf die Unternehmen reagieren müssen, um eine positive und zukunftsfähige Arbeitskultur zu schaffen.
UX&I im Spotlight: Einbindung vom Purpose und Mitarbeiterbeteiligung als Best Practice vorgestellt
Ein besonderes Highlight war das Interview mit Tobias Schlei, Mitgründer von UX&I, über die erfolgreiche Einführung einer menschzentrierten Mitarbeiterbeteiligung und die tiefe Verankerung des Unternehmen-Purpose.
„Für uns ist der Purpose essenziell. Ohne diesen Zweck könnte UX&I nicht in seiner jetzigen Form existieren", erklärte Tobias Schlei. „Das ist die Basis, das Fundament. Es ermöglicht jedem im Team, autonom zu entscheiden und selbstorganisiert zu handeln. Schon im Onboarding bringen wir die Ikigai-Methode ein, um den inneren Antrieb jedes Einzelnen mit dem Purpose zu verknüpfen.“
Die Mitarbeiterbeteiligung bei UX&I ist ein zentrales Element der Unternehmenskultur und unterscheidet sich signifikant von traditionellen Modellen. Tobias Schlei erläuterte im Interview, wie unser Modell funktioniert:
Statt dass Mitarbeiter*innen Anteile aus ihrem privaten Kapital erwerben, hat UX&I ein Modell entwickelt, bei dem 50% des Firmengewinns direkt an die Mitarbeiter*innen fließen. Dieser Gewinnanteil wird in zwei Hauptbereiche aufgeteilt:
- 20 % werden als Teambudget bereitgestellt, beispielsweise für Fortbildungen und Team-Events
- Die verbleibenden 30% dienen als direkte Mitarbeiterbeteiligung
Dieser Ansatz zielt darauf ab, Wertschätzung für den Beitrag jedes Einzelnen zum Unternehmenserfolg zu zeigen und gleichzeitig eine langfristige Bindung an das Unternehmen zu fördern. Es geht nicht darum, Kapital von den Mitarbeiter*innen zu sammeln, sondern vielmehr darum, ihnen eine faire und gerechte Teilhabe am Erfolg des Unternehmens zu ermöglichen.
Die Umsetzung dieses Modells war eine bewusste Entscheidung, die von den Gesellschaftern getragen und unterstützt wurde, um eine inklusive und wertschätzende Arbeitskultur zu schaffen, in der Mitarbeiter*innen nicht nur als Arbeitskräfte, sondern als wesentliche Stakeholder des Unternehmens betrachtet werden.
Weitere Best Practices, die uns inspiriert haben
Ein weiteres Highlight des Great Place to Work® Events war der Gallery Walk, bei dem Teilnehmer*innen die Möglichkeit hatten, durch die Eventlocation zu schlendern und sich entlang der Wände mit einer Vielzahl von Best Practices zu beschäftigen. Diese kreativ gestaltete Präsentation bot nicht nur Einblicke in innovative Ansätze zur Mitarbeiterführung und -bindung, sondern förderte auch den Austausch und das Networking.
Besonders beeindruckend waren Konzepte wie das „Comeback-Programm", das ehemalige Mitarbeiter*innen anspricht und sie möglicherweise zurück ins Unternehmen holt, indem es ihre aktuellen Karrierepläne und -ziele mit den Perspektiven des Unternehmens abgleicht.
Ebenso inspirierend war die Idee, dass Bewerber*innen beim Bewerbungsgespräch ihre Kinder mitbringen können und diese währenddessen betreut werden. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Familienfreundlichkeit und Inklusion.
Ein weiteres innovatives Format war der „Wochenrückblick in 100 Sekunden", der die Mitarbeiter*innen in einem kurzen Video über wichtige Unternehmensentwicklungen, aktuelle Projekte und personelle Veränderungen informiert, ähnlich dem Konzept von tagesschau.de. Solche Ansätze zeigen, wie Unternehmen durch kreative Lösungen eine transparente und mitarbeiterzentrierte Kommunikationskultur fördern können.
Diese und viele weitere präsentierte Best Practices, wie Achtsamkeitsprogramme, Ergonomie und „Company Challenge", illustrieren die Bandbreite an Möglichkeiten, wie Unternehmen aktiv die Arbeitsplatzkultur gestalten und verbessern können, was besonders in Zeiten des Fachkräftemangels von großer Bedeutung ist.
UX&I unter den drei besten Arbeitgebern NRWs 2024
UX&I setzt sich 2024 unter 254 nordrhein-westfälischen Unternehmen durch und zählt zu den Top 3 Arbeitgebern. Dies wird auch bekräftigt von unserer niedrigen Fluktuationsrate von 8 % im Jahr 2023. Bundesweit liegt diese bei 15,2 %. Unsere Unternehmenskultur, die auf Vertrauen, Menschzentrierung und Mitarbeiterbeteiligung fußt, fördert nicht nur Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung, sondern stellt uns auch als Vorbild in der Branche dar.
Flexible Arbeitsmodelle und ein transparentes Gehaltssystem sind Ausdruck unserer Kernwerte und tragen maßgeblich zu unserer Spitzenposition als Arbeitgeber bei. Ein eindrucksvoller Beweis unserer Kultur ist, dass 94% der Mitarbeiter*innen, die sich an der Befragung beteiligten, langfristig bei uns bleiben möchten, ein signifikanter Unterschied zum Branchendurchschnitt von 57%. Dieses Commitment verdeutlicht die tiefe Verbundenheit unserer Mitarbeiter*innen mit den Werten und der Kultur von UX&I.
Echos aus dem Team unterstreichen diese Kultur:
- „Hier wird jede*r unabhängig vom Geschlecht fair behandelt.“
- „Unsere Führungskräfte verstehen, dass Fehler Teil des Lernprozesses sind.“
- „Ich kann hier „ich selbst sein” und brauche mich nicht verstellen."
UX&I unter den vier besten ITK-Arbeitgebern Deutschlands 2024
Im herausfordernden Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in der ITK 2024" erzielte UX&I den vierten Platz unter Unternehmen der Größe 10-49. Während 91 % der Mitarbeiter*innen der ausgezeichneten Unternehmen im Sektor Informationstechnologie- und Telekommunikation ihre Arbeitsplätze als sehr gut bewerten – 30 % über dem nationalen Durchschnitt – setzt UX&I mit einer 100 %-Bewertung neue Maßstäbe.
UX&I unter den Top 8 Arbeitgebern im kleinen Mittelstand 2024
Zusätzlich wurde UX&I mit der Great Place to Work® Auszeichnung „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2024" geehrt. Unter 400 Mitbewerbern sticht UX&I besonders im Bereich Wellbeing hervor: 97 % der Mitarbeiter*innen fühlen sich hier zu einer guten Work-Life-Balance ermutigt, verglichen mit 89 % im Branchendurchschnitt. Zudem heben sich die Gehaltsstrukturen ab: 91 % der UX&I-Mitarbeiter*innen empfinden ihre Bezahlung als angemessen, ein deutlicher Kontrast zum bundesweiten Durchschnitt von 37 %. Auch der Branchenstandard von 85 % wird übertroffen. Diese Anerkennung zeigt unser Engagement für Mitarbeiterzufriedenheit und faire Entlohnung.
„Es ist beeindruckend, wie konsequent und nachhaltig die teilnehmenden Unternehmen in der Great Place to Work Initiative regelmäßig das Feedback ihrer Mitarbeitenden einholen, um ihr Unternehmen weiterzuentwickeln – und das in einem so volatilen Marktumfeld", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work Deutschland. „Dass sie es bei über 1000 teilnehmenden Unternehmen geschafft haben, auf die Bestenliste zu gelangen, zeigt die Spitzenqualität in Bezug auf die gelebte Unternehmenskultur.”
„Sie sind immer einen Schritt weitergegangen, und das ist sehr spannend, denn Sie haben Ihr Herzensprojekt umgesetzt und eine Mitarbeiterbeteiligung realisiert. Eine sehr substanzielle Art an einer Erfolgsbeteiligung”, so Frank Hauser, Bereichsleiter Consulting bei Great Place to Work.
Über UX&I
UX&I bietet Beratung, Enablement und Umsetzung rund um das Thema User Experience (UX). Schwerpunkte liegen auf Deep Tech, Enterprise Software und Digitalisierung. Unser Ziel ist es, Menschen darin zu unterstützen, komplexe Technologie in den Dienst der Nutzer*innen zu stellen. Dabei vereinen wir alle relevanten Perspektiven: von Mensch, Business und Technologie.
Standorte: Düsseldorf (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München
Mitarbeiter*innen: 37
Gründung: 2014
Unternehmen: u.a. zehn der fünfzehn größten deutschen Unternehmen setzen auf unsere UX-Expertise
Deine Ansprechpartnerin
Alina Binzer
Möchtest du ein Interview mit UX-Expert*innen führen, bist du auf der Suche nach Speaker*innen oder hast du Fragen, wie soziokratische Organisationen im Alltag sind?