UX&I zählt zu den Top 3 der bekanntesten UX-Unternehmen

Bereits zum 16. Mal veröffentlicht der Berufsverband der deutschen Usability und User Experience Professionals, die German UPA, den jährlichen . Der Bericht bildet die aktuelle Situation der Branche ab und beleuchtet Ausbildungs- und Karrierewege, Anstellungsverhältnisse, Verdienstmöglichkeiten sowie Trends und Potenziale. Zudem untersucht die German UPA, welche Unternehmen aktuell am bekanntesten sind. Auf die Frage „Welche Unternehmen im deutschsprachigen Raum fallen Ihnen spontan ein, wenn Sie an Usability/UX denken?“ wurde UX&I an dritter Stelle genannt.

„Menschzentrierung spielt in der digitalen Produktentwicklung eine immer wichtigere Rolle. Prozesse etablieren sich, Denkweisen verändern sich und Unternehmen bauen interne UX-Abteilungen auf. Wir sind dankbar, dass wir Teil dieser Bewegung sind und Produkte entstehen können, die tatsächlich auf den Menschen ausgerichtet sind“, so Tobias Schlei, Geschäftsführer bei UX&I.

UX&I setzt auf wie punktuelle Trainings und intensive , um UX nachhaltig in den Organisationen, den Teams und in den Köpfen zu verankern. Zehn der 15 größten deutschen Unternehmen setzen auf diese UX-Expertise.

Der ganzheitliche menschzentrierte Ansatz punktet auch als Arbeitgeber: Dieses Jahr zählt UX&I laut Great Place to Work® zu den besten Arbeitgebern NRW, im kleinen Mittelstand sowie innerhalb der Informations- und Kommunikationstechnik.