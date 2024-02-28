Menü
UX nachhaltig verankern mit unserem Mentoring-Programm
Wir helfen dir dabei, UX und Menschzentrierung tiefgründig und langfristig im Unternehmen zu verankern – weit über die Entwicklungsteams hinaus.
So bringst du UX-Denkweise und -Methodik ins gesamte Unternehmen
Mit unserem ganzheitlich angelegten Enabling-Prozess bieten wir ein maßgeschneidertes Schulungs- und Transferkonzept. Es begleitet alle Teilnehmer*innen kontinuierlich und ermöglicht es ihnen, UX fest in ihren Arbeitsalltag zu integrieren und teamübergreifend ins Unternehmen weiterzutragen.
Grundlegend ist der direkte Praxisbezug. Über Mentoren-Positionen helfen wir, Strukturen und Methoden erlebbar zu machen und in die Alltagswirklichkeit der Teams zu übertragen.
Zielgruppe
Teams und Einzelpersonen, die ein Interesse daran haben, mit ihrem Unternehmen das nächste Level von UX-Verständnis und Praxisanwendung zu erreichen - von Anfänger*innen bis Fortgeschrittene.
Das solltet ihr mitbringen
- Erfahrung mit Nutzerzentrierung, CX/UX und Usability
- Konkrete Herausforderungen aus dem Projekt-Alltag
- Tiefergehende Fragen und Interesse an Details zu UX-Prozessen und -Frameworks, die im agilen Entwicklungsprozess sinnvoll sind
- Interesse an der kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitsprozesse und Spaß am Lernen in der Gruppe.
Schritt 1
Initiales Assessment
Ein Team von erfahrenen Berater*innen und Trainer*innen prüft anhand verschiedener Methoden den UX-Reifegrad eurer Organisation und ihrer Mitglieder. Daraus erarbeiten wir gemeinsam einen Plan für den Weg zur UX-Organisation.
Lerninhalte
- Prozesse & Strukturen
Review von Organisationsstruktur, Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozessen
- Tools & Methoden
Review von Tooling, Assets, Methodenkenntnis und Anwendungserfahrung; Selektion passender Tools und Methoden
- Mindset & persönliche Entwicklung
Bestimmung von UX-Mindset und -Entwicklungsstand der Teammitglieder und Stakeholder
- Sichtbarkeit des Themas
Bestimmung des Standings von UX innerhalb der Organisation
Schritt 2
Kontinuierliches Enablement
Auf dem weiteren Weg begleiten euch unsere Expert*innen konstant – ob in Form von Methoden-Trainings, Struktur-Workshops oder Einzelsessions, wenn’s im Alltag mal wieder hektisch wird.
Lerninhalte
- Prozesse & Strukturen
Gemeinsame Definition von Rollen, Strukturen und Prozessen; Workshops zum Thema; regelmäßige Retrospektiven; Definition von Stellenbeschreibungen; Unterstützung bei der Personalsuche
- Tools & Methoden
Methodentrainings; Unterstützung bei der Toolauswahl; Vermittlung von Best Practices; Auswahlkriterien für Tools und Methoden; Unterstützung bei der Schaffung neuer Assets
- Mindset & persönliche Entwicklung
Coaching und Entwicklungsplan für einzelne Teammitglieder; Workshops zum UX-Mindset sowie zu eigenen Treibern und Motivatoren; Workshops mit Stakeholdern
- Sichtbarkeit des Themas
Ausarbeitung einer internen Kommunikationsstrategie; Organisation von inhouse Kommunikations- und Community-Maßnahmen
Schritt 3
Strukturiertes Offboarding
Gegen Ende des Mentoring-Programms – wenn Rollen besetzt, Strukturen geschaffen und Prozesse etabliert sind – liegt unser Hauptaugenmerk auf einem schrittweisen Rückzug aus der Begleitung.
Wir setzen dabei auf einen strukturierten Ausstieg, bei dem Elemente wie Beratung und Reflexion noch eine zeitlang aufrecht erhalten werden, während die Verantwortung Stück für Stück ins Team übergeben wird.
So gelingt eine nachhaltige Übergabe und ein schlussendlich ein unabhängiges Arbeiten innerhalb der neu geschaffenen internen UX-Struktur.
Bei Bedarf unterstützen wir euch auch nach Ende des Enablements weiter durch punktuelle Experteneinsätze und helfen z. B. bei Trainings für neue Kolleg*Innen.
Dauer
Je nach Größe der Organisation zwischen 7 und 24 Monate.
Aufwand
Je nach Größe der Organisation zwischen 60 und 160 Personentage.
Was bringt das Mentoring-Programm deinem Team?
Von unserem Enabling-Prozess profitieren Teams und Unternehmen, die sich Begleitung durch regelmäßige Transfersessions und Praxisberatung wünschen – auf dem Weg zu einer Organisation, die UX umarmt und ganzheitlich anwendet.
Das nächste UX-Level
Wir unterstützen deine UXler*innen innerhalb von Gilden und Tribes, damit sich deine Mannschaft kontinuierlich verbessern und intern Wissen aufbauen kann.
Methodensicherheit & Know-how
Wir sorgen dafür, dass Skills haften bleiben und motivieren deine Kolleg*innen, Neues auszuprobieren und täglich noch ein Stück näher an die Nutzer*innen zu rücken.
Bessere Teamkultur
Neben der Übersetzung innovativer Methoden in euren Kontext setzt das Programm auch einen Fokus auf die persönliche und fachliche Weiterentwicklung sowie auf eine gesunde Teamkultur.
Warum UX-Mentoring von UX&I?
100 % aus der Praxis
Die UX&I Trainer*innen sind Profis in ihren Fachgebieten mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Branchen – von Automotive bis Versicherung.
Abteilungsübergreifend
Unser UX-Mentoring ist auch geeignet, um angrenzenden Fachbereichen UX-Grundwissen zu vermitteln und zugänglicher zu machen.
Für alle Skill-Level
Inhalte und Vorgehen skalieren wir auf den Wissenstand der Teilnehmer*innen und die individuellen Bedürfnisse der Organisation.
Deine Trainer*innen
Christian Ringleb, Senior UX-Berater
Christian ist seit 2020 fester Bestandteil von UX&I. Seit über zwei Jahrzehnten konzipiert und gestaltet er digitale Produkte, die für Menschen funktionieren – fundiert, nachvollziehbar und mit Sinn fürs Machbare. Dabei spricht er sowohl die Sprache des Business als auch der Technologie und sorgt für kluge Designentscheidungen auf Basis solider Forschungsdaten.
Hias Wrba, Product Coach
Mathias „Hias” Wrba arbeitet seit mehr als 15 Jahren als quereingestiegener User-Experience-Stratege im Bereich digitale Medien. Seit Anfang 2011 ist er zudem zertifizierter Scrum Master und beackert mit Begeisterung für agiles Vorgehen die Schnittstelle zwischen Mensch, Business und Technologie. Aktuell unterstützt er UX&I als Product Coach und vermittelt bei artop in Berlin das von ihm mitentwickelten Konzept UX Thinking.
Kay Spiegel, Senior UX-Berater
Kay ist Senior Product- und UX-Berater und seit 2018 Teil der UX&I Familie. Schon 2003 hat er mit einem kleinen Team sein erstes digitales Produkt realisiert und daraufhin die Begleitung und das Enablement von digitalen Produktteams zu seinem Steckenpferd gemacht. Sein Motto: Nur ein gesundes Team kann zur Höchstleistung auflaufen.
Mona Reimholz, Senior UX-Beraterin
Mona ist studierte Psychologin und seit 2017 als Senior UX-Beraterin bei UX&I. Analytisch und konzeptionell arbeitet sie einerseits mit Kund*innen, andererseits für die interne Organisationsentwicklung. Ihr größtes Steckenpferd: Ganzheitlichkeit. Daher unterstützt sie Teams am liebsten darin, ihre Produktentwicklung mit Research und UX-Methoden selbst nutzerzentriert aufzustellen.
Die nächsten Schritte
Das Mentoring wird genau auf eure Bedürfnisse zugeschnitten. Daher nehmen wir uns schon vorab eine Menge Zeit, um eure Wünsche und Vorstellungen kennenzulernen.
Kennenlerntermin
Gemeinsame Definition des Auftrags
Gemeinsames Festlegen von Vorgehen, Scope und Roadmap für das Assessment
Klingt gut? Lass uns sprechen.
Lass uns starten
Gemeinsam definieren wir deine Ziele und entwerfen ein Lernkonzept, das euch wirklich weiterbringt.
Kay Spiegel
Ansprechpartner Product Academy
+49 211 8680910