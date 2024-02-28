Mit unserem ganzheitlich angelegten Enabling-Prozess bieten wir ein maßgeschneidertes Schulungs- und Transferkonzept. Es begleitet alle Teilnehmer*innen kontinuierlich und ermöglicht es ihnen, UX fest in ihren Arbeitsalltag zu integrieren und teamübergreifend ins Unternehmen weiterzutragen.

Grundlegend ist der direkte Praxisbezug. Über Mentoren-Positionen helfen wir, Strukturen und Methoden erlebbar zu machen und in die Alltagswirklichkeit der Teams zu übertragen.

Zielgruppe

Teams und Einzelpersonen, die ein Interesse daran haben, mit ihrem Unternehmen das nächste Level von UX-Verständnis und Praxisanwendung zu erreichen - von Anfänger*innen bis Fortgeschrittene.

Das solltet ihr mitbringen