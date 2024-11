Warum Inhouse Enablement von UX&I?

100% aus der Praxis

Die UX&I Trainer*innen sind Profis in ihren Fachgebieten mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Branchen – von Automotive bis Versicherung.





"On the job"

Unsere Trainings begleiten meist ein laufendes Projekt oder eine Produktentwicklung, idealerweise in Intervallen aus Schulung, Anwendung und Wissenstransfer.





Profis im Enablement

UX&I ist keine Agentur, sondern ein Beratung; unsere gesamte Arbeit ist darauf ausgerichtet, Menschen zu befähigen.