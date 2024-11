Warum Trainings von artop und UX&I?

Das artop – Institut an der Humboldt-Universität zählt zu den wichtigsten UX-Lehrstätten in Deutschland. Als Schnittstelle Schnittstelle von Universität und Wirtschaft bietet die artop zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und berät Unternehmen und Organisationen. UX&I ist fester Kooperationspartner von artop und führt Lehrveranstaltungen am Institut durch.