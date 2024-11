Es müssen nicht immer 40 Stunden sein und der Arbeitstag beginnt auch nicht immer um 9 Uhr. Unsere Flexibilität fängt gerade dort an, wo sich die Umstände ändern. Stunden rauf oder runter, aus welchen Gründen auch immer, ist bei uns kein Tabuthema, sondern Teil unserer Kultur.

Hybrides Arbeiten

Homeoffice oder Büro – wie es gerade zum Leben und zum Projekt am besten passt. Wir wünschen uns jedoch, dass du mind. 2 Tage pro Monat im Büro arbeitest. Daher empfehlen wir dir, in Pendelnähe zu sein. Was für dich Pendelnähe bedeutet, entscheidest du.