Der UX-Wirkungsverlust und wie du ihn stoppst

Was wir in unseren Projekten immer wieder beobachten: Unternehmen haben in UX investiert, indem sie UX inhouse aufgebaut haben. Und trotzdem zeigen die Produkt-KPIs nicht das, was möglich wäre.
Das Problem ist fast nie das Talent der UX-Expert*innen. Es ist der Rahmen, der ihre Wirkung systematisch verhindert.
Dieser Artikel zeigt, woran es wirklich liegt und welche strukturellen Hebel den Unterschied machen.
Wenn UX ohne Ziel arbeitet
In vielen Organisationen wird UX noch immer als nachgelagerte Instanz zum „Hübsch-machen“ missverstanden. Dadurch werden wertvolle Ressourcen in ineffektiven Prozessen gebunden.
Das tiefgreifende Problem ist oft eine Orientierungslosigkeit. Ohne eine klare Strategie, welche geschäftlichen Probleme UX vorrangig lösen soll, bleibt das Team reaktiv. Es löst lokale Probleme und verbessert die Usability im Detail, kann aber nicht gezielt auf die großen Business-KPIs einzahlen.
Damit UX-Expertise nicht wirkungslos verpufft, muss sie an konkrete Business-Ziele gekoppelt werden:
- Conversion-Rate steigern: Reduzierung von Reibungsverlusten im Checkout-Prozess
- Operative Effizienz steigern: Reduzierung von Klicks und komplexen Workflows, damit Mitarbeiter*innen Aufgaben schneller und fehlerfrei erledigen
- Schulungsaufwände senken: Eine intuitive Self-Service-Logik, die langwierige Onboarding-Phasen bei neuen Nutzer*innen überfüssig macht
- Support-Last reduzieren: Klare Informationsarchitektur und Fehlerprävention, damit Nutzerfehler gar nicht erst entstehen
- Churn verhindern: Ein Produkt, das nur zur Hälfte genutzt wird, rechtfertigt sich schwer – intern wie extern. UX erhöht die Nutzungstiefe und damit die wahrgenommene Relevanz des Produkts.
Eine hilfreiche Standortbestimmung: Welches dieser Ziele ist im Unternehmen gerade am dringlichsten und ist das UX-Team explizit darauf ausgerichtet? Wenn nicht, werden UX-Expert*innen meist nicht strategisch eingebunden, sondern sind reaktiv.
Verantwortung ohne Entscheidungsgewalt
UX-Expert*innen haben oft nur eine beratende Rolle. Sie dürfen Vorschläge machen, aber die finale Entscheidung wird häufig von Dritten getroffen, leider teilweise auch auf Basis eines Bauchgefühls. Das entwertet das Investment in UX.
Erste Indikatoren, ob das Problem bereits existiert:
- Werden UX-Konzepte regelmäßig in Reviews ohne Nutzerdaten als Begründung verändert?
- Entscheidet Hierarchie oder Lautstärke statt Evidenz über das finale Design?
- Wird UX erst hinzugezogen, wenn es ums finale Design geht?
- Ist unklar, wer bei UX-Konflikten das letzte Wort hat?
Wenn zwei oder mehr Punkte zutreffen, geht aktiv Wert aus dem UX-Investment verloren.
Der Ausweg ist keine große Reorganisation, sondern eine klare Definition und Einhaltung der Verantwortung:
- UX entscheidet: Interaktionslogik, Nutzerfüsse, Informationsarchitektur
- PM entscheidet: Priorisierung, Scope, Release-Zeitpunkt
- Stakeholder wird konsultiert: Geschäftsanforderungen und Marktkontext
Wenn klar ist, wer welche Entscheidung trifft, werden Diskussionen über Geschmack durch Diskussionen über Evidenz ersetzt.
Substanz schlägt Oberfläche
UX wird in der Praxis oft fälschlicherweise mit visuellem Design gleichgesetzt. Doch es gibt grundlegende Unterschiede:
Die Reihenfolge ist entscheidend. Wer mit dem UI beginnt, riskiert, ein gut aussehendes Produkt zu bauen, das am Arbeitsalltag der Nutzer*innen vorbeigeht. Ein gutes UI kann konzeptionelle Mängel maskieren, aber nie heilen.
Der größte wirtschaftliche Wert entsteht in der Product Discovery. UX ersetzt hier ungeprüfte Annahmen durch belastbare Nutzerdaten und schützt das Budget vor kostspieligen Fehlentwicklungen.
Drei Fragen, die sich im Refinement bewährt haben, bevor ein Ticket in die Entwicklung geht:
- Ist das zugrundeliegende Nutzerproblem validiert oder wird auf Annahmen gebaut?
- Wurde der vollständige Workflow der Nutzer*innen verstanden, bevor die Lösung definiert wurde?
- Ist UX bereits in der Konzeptionsphase dabei oder wird sie erst hinzugezogen, wenn die technische Richtung bereits feststeht?
Wenn die Antwort auf die dritte Frage regelmäßig „danach“ lautet, ist das kein Prozessproblem, sondern ein Strukturproblem.
Ich sage das bewusst provokativ: Vielleicht ist die UX-Abteilung selbst das Problem. Wer Nutzerzentrierung in einem Silo organisiert, signalisiert dem Rest des Unternehmens, dass es deren Aufgabe nicht ist. In den Produktorganisationen, die ich wirklich beeindruckend finde, gibt es keine ‘UX-er’. Es gibt Produktteams, in denen alle die Nutzerbrille tragen. Das ist kein Argument gegen UX-Expertise. Aber es ist ein Argument dafür, genau hinzuschauen, was man mit einer UX-Abteilung eigentlich löst und was man damit vielleicht neu schafft.
Kay Spiegel
Senior UX-Berater
Strategische Integration statt Silo-Arbeit
Inhouse-UX ist nicht das Ziel, sondern lediglich die Voraussetzung. UX-Expert*innen allein bewirken nichts, wenn das Unternehmen sie isoliert. Sobald UX als isoliertes Silo betrachtet wird, entsteht Reibung und der Wirkungsverlust setzt sich fort.
Was strukturell geändert werden muss:
UX als strategischer Filter für die Roadmap
In einer performanten Organisation fungiert UX als qualitatives Gate für die Produktdefinition. Der einfachste Hebel dafür: die Definition of Ready um ein UX-Gate ergänzen. Ein Ticket ist erst bereit für die Entwicklung, wenn:
- das Nutzerproblem durch Expertise oder verfügbare Nutzerdaten begründet ist und nicht durch reine Stakeholder-Annahmen.
- der Nutzungskontext beschrieben ist: Wer nutzt das Feature, in welcher Situation und mit welchem Ziel?
- ein UX-seitig abgestimmtes Konzept vorliegt.
- offene UX-Fragen entweder geklärt sind oder bewusst als Risiko dokumentiert wurden.
Dieser Filter klingt nach zusätzlichem Aufwand, jedoch erspart er die deutlich teurere Korrektur nach dem Release.
Verbindliche Entscheidungswege
UX-Ziele müssen integraler Bestandteil der Business-Strategie sein. Das bedeutet konkret: UX muss dort stattfinden, wo Strategien entworfen werden, und nicht dort, wo sie nur noch exekutiert werden. Wenn UX-Expert*innen zwar fachlich verantwortlich sind, ihre Ergebnisse aber jederzeit revidiert werden können, wird die Disziplin entwertet. Die UX-Validierung muss als echtes Go/No-Go-Kriterium fungieren und nicht als optionale Empfehlung.
Nutzerzentrierung als Team-Sport
Wirkliche Geschwindigkeit entsteht, wenn PM, Developer und Stakeholder ein gemeinsames Bild von den Nutzer*innen haben. In der Praxis bedeutet das: Es gibt eine gemeinsam erarbeitete Persona, auf die sich alle beziehen, nicht nur UX. UX-Erkenntnisse werden aktiv geteilt, zum Beispiel im Sprint Review oder Planning. Und Entscheidungen im Refinement werden explizit gespiegelt: Hilft das unseren Nutzer*innen in ihrer konkreten Situation?
Wenn nur UX weiß, wer die Nutzer*innen sind, bleibt Nutzerzentrierung eine Einzelmeinung. Wenn das gesamte Team dasselbe Bild hat, wird es zur gemeinsamen Entscheidungsgrundlage. UX verwandelt sich so vom vermeintlichen Bremsklotz zum Beschleuniger, der dem Team die Sicherheit gibt, das Richtige zu bauen.
Fazit
UX-Kompetenz im Haus zu haben ist gut. Sie wirken zu lassen ist die eigentliche Aufgabe. Der Unterschied liegt selten im Budget, er liegt in der Struktur.