Der UX-Wirkungsverlust und wie du ihn stoppst

Was wir in unseren Projekten immer wieder beobachten: Unternehmen haben in UX investiert, indem sie UX inhouse aufgebaut haben. Und trotzdem zeigen die Produkt-KPIs nicht das, was möglich wäre.

Das Problem ist fast nie das Talent der UX-Expert*innen. Es ist der Rahmen, der ihre Wirkung systematisch verhindert.

Dieser Artikel zeigt, woran es wirklich liegt und welche strukturellen Hebel den Unterschied machen.

Wenn UX ohne Ziel arbeitet

In vielen Organisationen wird UX noch immer als nachgelagerte Instanz zum „Hübsch-machen“ missverstanden. Dadurch werden wertvolle Ressourcen in ineffektiven Prozessen gebunden.

Das tiefgreifende Problem ist oft eine Orientierungslosigkeit. Ohne eine klare Strategie, welche geschäftlichen Probleme UX vorrangig lösen soll, bleibt das Team reaktiv. Es löst lokale Probleme und verbessert die Usability im Detail, kann aber nicht gezielt auf die großen Business-KPIs einzahlen.

Damit UX-Expertise nicht wirkungslos verpufft, muss sie an konkrete Business-Ziele gekoppelt werden:

Conversion-Rate steigern: Reduzierung von Reibungsverlusten im Checkout-Prozess

Reduzierung von Reibungsverlusten im Checkout-Prozess Operative Effizienz steigern : Reduzierung von Klicks und komplexen Workflows, damit Mitarbeiter*innen Aufgaben schneller und fehlerfrei erledigen

: Reduzierung von Klicks und komplexen Workflows, damit Mitarbeiter*innen Aufgaben schneller und fehlerfrei erledigen Schulungsaufwände senken: Eine intuitive Self-Service-Logik, die langwierige Onboarding-Phasen bei neuen Nutzer*innen überfüssig macht

Eine intuitive Self-Service-Logik, die langwierige Onboarding-Phasen bei neuen Nutzer*innen überfüssig macht Support-Last reduzieren: Klare Informationsarchitektur und Fehlerprävention, damit Nutzerfehler gar nicht erst entstehen

Klare Informationsarchitektur und Fehlerprävention, damit Nutzerfehler gar nicht erst entstehen Churn verhindern: Ein Produkt, das nur zur Hälfte genutzt wird, rechtfertigt sich schwer – intern wie extern. UX erhöht die Nutzungstiefe und damit die wahrgenommene Relevanz des Produkts.

Eine hilfreiche Standortbestimmung: Welches dieser Ziele ist im Unternehmen gerade am dringlichsten und ist das UX-Team explizit darauf ausgerichtet? Wenn nicht, werden UX-Expert*innen meist nicht strategisch eingebunden, sondern sind reaktiv.