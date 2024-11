Remote Retrospektiven für einen wirkungsvollen Ausgang gestalten

Am letzten Freitag des Monats halten wir regelmäßig inne und veranstalten nach unserem Team-Frühstück eine Retrospektive mit dem gesamten Düsseldorfer Team.

Wir möchten herausfinden, wie wir besser werden können. Schritt für Schritt. Wir decken Probleme auf und gehen diese gemeinsam an. Wir heben Erfolgreiches und Gelerntes hervor und machen es für alle sichtbar und greifbar. Einer für alle, alle für einen.

Die Moderation rotiert in der Regel unter einer Handvoll UXIs (so bezeichnen wir uns liebevoll selbst). Manchmal moderiert jemand auch ganz spontan und das ist auch in Ordnung. Wir machen das schließlich schon seit Jahren, kennen und schätzen uns.

Doch vor einigen Wochen hat sich vieles aufgrund der Pandemie verändert. Neben alltäglichen Terminen, Workshops und vielen anderen Ritualen, findet nun auch unsere Retro digital statt. Und so ganz spontan funktioniert es dann nicht wirklich mit einer achtsamen und zielorientierten Moderation.

Eine Remote Retro für ganz UX&I

Nachdem wir im März unsere erste Remote Retro nur mit dem Düsseldorfer Team gemacht hatten, beschlossen wir im April die Retro mit der gesamten UXI-Familie zu veranstalten, also gemeinsam mit unserem Team aus München. Schließlich arbeiten wir alle aus unseren Home Offices heraus und die Standortgrenzen verschwimmen zunehmend. Die ganze UX&I-Familie in einer Retro, eventuell 30 Teilnehmer. Nicht alle davon kennt man von der alltäglichen Arbeit so gut wie die Kollegen im eigenen Büro und Projekt. Das ist eine echte Herausforderung für die Gestaltung einer zielführenden Retro. Ich hatte Lust diese zu gestalten und zu moderieren.

Auch wenn ich bereits viele Retrospektiven in der Vergangenheit moderiert habe, sowohl mit Teams in einem Raum als auch remote mithilfe digitaler Tools, diese Retro fühlte sich noch einmal anders an. Noch bevor sie freitags eingeläutet war. Alle sind zu Hause. Wir hatten schon einige Wochen Home Office auf dem Buckel und kämpften entweder mit dem Alleine sein oder auch mit dem mehrmals täglichen Sprintwechsel zwischen Kinderbetreuung und Arbeit.

Wie bereite ich eine solche Retro vor? Wie schaffe ich einen vertrauten Raum in dem alle ausreichend zu Wort kommen und gehört werden? Wie funktioniert eine lebhafte Diskussion mit bis zu 30 digitalisierten Gesichtern? Reichen uns knapp zwei Stunden? Wie sorge ich dafür, dass wir zu brauchbaren Action Items kommen? Viel Fragen, die sich zusammen fassen lassen mit: „Wie gestalte ich eine gute Remote Retro für uns UXIs?“

Ich musste sie kleinteiliger vorbereiten als sonst. Das bedeutet viele Details von Anfang an festlegen, Spielregeln definieren, ein passendes Format finden und anpassen, Zeitfenster strikter formulieren und und und.

Erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, wie viel Zeit in diese Vorbereitung geflossen ist. In etwa die gleiche Zeit, wie für die Retro als solche. Heute bin ich allerdings sehr froh darüber, mir diese Zeit genommen zu haben. Die Retro hat nicht nur für uns als gesamtes Team wertvolle Ergebnisse zutage gebracht, auch das Feedback an mich selbst hat mich noch lange danach sehr gerührt. Danke noch einmal dafür an das gesamte Team.

Wenn du auch in den Genuss kommen solltest eine Remote Retro mit einem überdurchschnittlich großen, erfahrenen und diversen Team (unter besonderen Umständen) zu moderieren, dann helfen dir vielleicht die folgenden Experimente und Erfahrungen weiter.

Vorbereitung für eine Remote Retro

Einiges, was ich für diese Retro vorbereitet hatte und wie ich dazu gekommen war möchte hier aufgreifen und kurz beschreiben. Manches ist dir wahrscheinlich bekannt und ein „Standard“ oder „Basic“ für eine Retrospektive. Allerdings ist es gerade bei diesen allseits vermeintlich bekannten Elementen wichtig, sie in besonders stressigen, hektischen oder unsicheren Zeiten explizit, also noch einmal sichtbar zu machen.

Vertrauen als Grundlage für das, was passieren wird

Zwei Dinge sind mir stets sehr wichtig bei einer Retro. Als Moderator und Teilnehmer gleichermaßen: Ein geschützter Raum und eine wertschätzende Grundhaltung aller teilnehmenden Personen.

Ersteres decken wir meist mit der sogenannte Vegas-Regel ab. „What happens in Vegas, stays in Vegas.“ Ich ergänze sie gerne mit dem Zusatz „alles was wir hier besprechen bleibt unter uns, außer wir beschließen gemeinsam mit einem konkreten Thema nach außen zu gehen“. Meist gehen wir implizit davon aus, dass der Rahmen der Retrospektive vertraut ist. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass Wirkung zeigt, dies explizit auszusprechen oder an das (digitale) Whiteboard zu hängen.

Letzteres, eine wertschätzende Grundhaltung aller Personen gegenüber ist etwas, was wir meist vermuten. Aber wir wissen auch, dass Probleme und Konflikte meist mit Menschen zu tun haben. Damit wir allerdings alle zu einem guten und konstruktiven Ergebnis kommen und Lernen aktiv zulassen, ist es wichtig, den Fokus auf die Handlung, den Prozess oder Ähnliches zu legen. Ich formuliere dies meist mit einem eigenen Satz, den ich ebenfalls sichtbar mache. „Wir gehen stets davon aus, dass alle im Team mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und Information zu jeder Zeit die beste Entscheidung für das Team und das Produkt treffen.“

Das Sichtbar machen dieser zwei Regeln bzw. Grundhaltungen die ich hier beschreibe sind für mich essentiell für die Vertrauensbildung und -stärkung.

Gleich wie viel Zeit wir uns nehmen, es ist nie genug

Unsere Retro war für 110 Minuten angesetzt. Das klingt nach viel Zeit, ist es aber nicht.

Wer bereits an einer Retro teilgenommen hat, der weiß wie schwer es ist, die ersten Sekunden oder wenige Minuten effizient dafür zu nutzen in Fahrt zu kommen. Remote ist das eine ganze Ecke komplexer. Wir finden uns nicht einem Raum mit Whiteboard, Pinnwand und anderen haptischen Materialien wieder. Jeder muss meist mindestens 2 Tools zum laufen bekommen, Video Chat und ein digitales Whiteboard (oder ähnliches Hilfsmittel für die Kollaboration). Wir nutzen Google Meet und miro.

In der Regel plane ich immer etwa 5% der Zeit für das Ankommen und weitere 5% als Puffer. Ich habe noch keine Retro erlebt in welcher die Teilnehmer nicht doch noch das eine oder andere Thema tiefer beleuchten wollten. Diese Puffer habe ich auch hier vorgesehen. Da mir 5:30 Minuten als zu viel Zeit vorkam entschied ich mich für exakt drei Minuten.

Bleiben 104 Minuten für die eigentlichen fünf Phasen einer Retro:

Gemeinsam ankommen Daten sammeln Einsichten gewinnen Maßnahmen beschließen Gemeinsam abschließen

Die Phasen zwei und drei sind häufig die zeitintensivsten, denn hier passiert der eigentliche Erkenntnisgewinn und Austausch. Aber bei 24 Teilnehmern (so viele waren wir an diesem Freitag tatsächlich) muss jeder auch Raum zum Ankommen erhalten (Phase eins).

Also versuchte ich die Zeiten noch granularer zu gestalten. Für den Check-in (Phase eins) habe ich folgende Vorgabe gemacht: