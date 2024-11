UX&I erhält Great Place to Work® Qualitätssiegel in drei Kategorien und zählt zu den besten Arbeitgebern in der ITK, im kleinen Mittelstand und in NRW

UX&I zählt zu den Siegern des diesjährigen Great Place to Work® Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen 2023”

Auch regional konnte UX&I punkten: In der Kategorie „Beste Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen 2023” wurde UX&I für die mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur ausgezeichnet. „Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist”, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work® Institut. „Eine attraktive, Engagement- und innovationsfördernde Unternehmenskultur ist ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgabe – gerade auch in der aktuellen Situation.” Innovationskultur ist auch eine wichtige Säule im UX&I Organisationsmodell und basiert auf zwei Aspekten: Zum einen liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung der Organisation, andererseits wird das Selbstverständnis als Lerngemeinschaft mit den daraus resultierenden Ritualen gelebt. Was das genau bedeutet, erklärt Marie Tetzlaff: „Jeden Monat findet zum Beispiel der sogenannte Flipper Friday statt. Ein Tag, der sich ausschließlich dem Wissensaustausch widmet. Ein anderes wichtiges Ritual ist unser Hackathon, an dem das Team gemeinsam an Projekten arbeitet. Das Wichtigste ist aber, dass sowohl der Flipper Friday als auch der Hackathon Rituale sind, die nicht etwa durch die Geschäftsführung, sondern auf Initiative des Teams ins Leben gerufen wurden.”

Expertentalk: Was ist eine Arbeitsplatzkultur und was genau bedeutet New Work?

Anstatt sich auf dem Erfolg auszuruhen, heißt es jetzt: Weitermachen und noch besser werden. Die Great Place to Work® Veranstaltung in Köln lieferte gleich die ersten Inspirationen und Ideen. Im Expertentalk sprach das Great Place to Work® Expertenteam über wichtige Trends zu den Themen Arbeitsplatzkultur und New Work. Vier Aspekte wurden beleuchtet: Welche Rolle spielt ? Die Hälfte der befragten Arbeitnehmer*innen gab beispielsweise an, außerhalb des Büros produktiver zu arbeiten, entsprechend weniger stark ist aber auch die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Thema – denn Klimaschutz spielt für Beschäftigte eine zunehmend wichtige Rolle. Außerdem beschäftigte sich der Expertentalk mit dem Thema Purpose und was Mitarbeiter*innen darunter verstehen sowie mit dem Kulturwandel und einem neuen Leadership-Verständnis.

Wissensaustausch mit den Besten

Nach zwei Pandemie-bedingten Online-Veranstaltungen fand die Verleihung wieder vor Ort statt. Sehr viele Unternehmen folgten der Einladung zu einem Get-Together in Köln, um die Auszeichnung persönlich entgegenzunehmen und sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen. „Uns hat es gefreut, dass die People First Devise, auch bei anderen Unternehmen so fest verankert ist. Hierzu konnten wir uns mit weiteren ausgezeichneten Unternehmen unterhalten und Vorgehensweisen und Methoden kennenlernen. Die Impulse werden wir im Team vorstellen, damit wir gemeinsam überlegen können, welche Ideen wir einfach mal verproben wollen.", sagt Alina Binzer, Marketeer bei UX&I.