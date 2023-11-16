16. November 2023
World Usability Day 2023 in Frankfurt: Rückblick auf einen Tag voller UX-Insights
Design Sprints: UX von Anfang an integrieren
Vitalij Malahov und Anna Slotty von Skopos Nova, zeigten in ihrem Vortrag „Mit Design Sprints dort UX-Einfluss nehmen, wo es zählt – am Anfang“ auf, wie wichtig es ist, UX von Anfang an in den Produktentwicklungsprozess zu integrieren. Sie argumentierten, dass Design Sprints, die von Natur aus nutzerzentriert sind, ideal sind, um UX in jeder Phase des Prozesses zu berücksichtigen. Je später UX integriert wird, desto nachteiliger ist es für das Endprodukt. Ein Schlüsselaspekt ihrer Präsentation war die Bedeutung begrenzter Zeitrahmen, angelehnt an Parkinsons Gesetz, welches besagt, dass sich Arbeit in dem Maße ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.
Um erfolgreich in Design Sprints integriert zu werden, hoben sie die Bedeutung von Faktoren wie Chancen, Zeit, Fähigkeiten und insbesondere Vertrauen hervor. Sie schlugen vor, mit einer kurzen Session zu beginnen, um Herausforderungen zu sammeln und Lösungen zu priorisieren, um so einen Vertrauensvorschuss zu erlangen.
Die Expert*innen brachten auch die FUN-Formel mit:
- F: Freundschaften erkennen und Feinde zu Freunden machen
- U: User nahbar halten
- N: eNpathie zeigen 🙈
Sie stellten klar, dass es nicht notwendig ist, ein großes Team für die gesamte Dauer eines Design Sprints zu blockieren. Die ersten beiden Tage sind entscheidend, gefolgt von regelmäßigen kurzen Check-ins.
ns.
Risikominderung in Design & UX – mit Daten und Empathie zu besseren Entscheidungen
Thom Bartsch von User Testing konzentrierte sich in seinem Vortrag auf die Risikominderung in Design und UX. Er beleuchtete, dass 55 % der Produktteams oft ohne ausreichende Datenbasis entscheiden und 63 % der Prototypen nicht an realen Nutzer*innen getestet werden. Dies führt zu kostspieligen Fehlentscheidungen und Nutzerfrustration.
Um dies zu vermeiden, schlug Thom vor, Nutzer*innen stärker in den Fokus zu rücken und alle Unternehmensbereiche in den Discovery-Prozess einzubeziehen, nicht nur das Research-Team. Empathie, durch aktives Zuhören und Verstehen der Nutzerbedürfnisse, spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Er stellte den QXScore vor, eine Metrik zur Darstellung von Kundeneinstellungen und -verhalten, die wertvolle Einblicke in die Nutzererfahrung liefert. Thom betonte auch die Bedeutung der Berechnung von Fail-Costs, um die finanziellen Folgen von Design- und UX-Entscheidungen besser abschätzen zu können.
Design x Code: Zusammenarbeit für eine bessere User Experience
Eduard Rausch, Senior Produkt Designer bei HelloDesign , fokussierte sich in seinem Vortrag „Design x Code“, auf die Bedeutung eines effizienten Handoffs zwischen Design und Entwicklung. Er identifizierte Kernprobleme wie schlechte Kommunikation, fehlendes gemeinsames Verständnis, Konflikte zwischen Design und Code sowie Informationslücken oder -überflutung. Eduard betonte, dass der Schlüssel zur Lösung dieser Probleme nicht in technischen Tools, sondern im menschlichen Austausch und der Einhaltung von Kernprinzipien liegt.
Seine Strategien umfassten:
- Einen starken Nutzerfokus, um sicherzustellen, dass alle Entscheidungen auf den Bedürfnissen der Endbenutzer basieren
- Förderung von Kreativität durch Zusammenarbeit, z. B. durch Brainstorming, die Erstellung von Erklärvideos und gemeinsames Wireframing, was sich als effizient und robust erwiesen hat
- Experimentieren und Prototyping, um schnell Ideen zu visualisieren und zu testen
- Ein iteratives Vorgehen, das ermöglicht, flexibel auf Veränderungen zu reagieren
Eduard stellte auch die Herausforderungen im Scrum-Prozess dar, insbesondere wenn das Design den Entwicklungsphasen vorausgeht, was oft zu Zeitmangel und fehlender Review-Möglichkeit führt. Er schlug vor, dass das gesamte Team gemeinsam alle fünf Phasen des Design Thinking durchläuft, was für eine nahtlose Umsetzung mit minimalem Dokumentationsbedarf sorgt.
Workshop: Unschlagbar kollaborativ mit Service Blueprints
Ezgi Ucar, UX Consultant bei BLUPRNT, und Sebastian Jung, Senior Experience Consultant bei BLUPRNT, leiteten einen interaktiven Workshop mit dem Titel „Kollaborativ unschlagbar mit Service Blueprints".
Sie führten die Teilnehmer*innen durch den Prozess der Erstellung von Service Blueprints und zeigten auf, wie diese mächtige visuelle Darstellung von Prozessen dazu beitragen kann, die Zusammenarbeit innerhalb von Teams zu verbessern und Barrieren abzubauen. Sie betonten, dass Teams durch das gemeinsame Arbeiten an einem Service Blueprint in der Lage sind, Prozesse und Abläufe besser zu verstehen und zu optimieren – mit dem Ziel, ein besseres Produkt zu schaffen und letztlich eine bessere User Experience zu liefern.
Flora Maxwell, Senior UI-Designerin bei UX&I, sprach in ihrer Session „Creating a nice brew" über Teamsynergien anhand von Kaffee. Sie brachte Möglichkeiten mit, wie sich die Zusammenarbeit verbessern lässt, indem man sich auf die menschlichen Faktoren, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit ausmachen, fokussiert.
Flora betonte die Notwendigkeit, individuelle Projektziele transparent zu machen und daraus eine gemeinsame Vision zu formulieren. Sie erklärte, dass es wichtig ist, achtsam und verletzlich zu sein, um ein positives und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Ein Umfeld, in dem jede*r das Gefühl hat, gehört und wertgeschätzt zu werden. Wie Flora es ausdrückte: „Es geht darum, Menschen zu empowern und den Nutzen für den Menschen zu maximieren."
Der World Usability Day 2023 war ein Tag voller wertvoller Erkenntnisse und lehrreicher Diskussionen. Es war eine großartige Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und neue Perspektiven auf UX und Produktentwicklung zu gewinnen. Wir freuen uns auf das nächste Jahr!
