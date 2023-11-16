World Usability Day 2023 in Frankfurt: Rückblick auf einen Tag voller UX-Insights

Design Sprints: UX von Anfang an integrieren

und von , zeigten in ihrem Vortrag „Mit Design Sprints dort UX-Einfluss nehmen, wo es zählt – am Anfang“ auf, wie wichtig es ist, UX von Anfang an in den Produktentwicklungsprozess zu integrieren. Sie argumentierten, dass , die von Natur aus nutzerzentriert sind, ideal sind, um UX in jeder Phase des Prozesses zu berücksichtigen. Je später UX integriert wird, desto nachteiliger ist es für das Endprodukt. Ein Schlüsselaspekt ihrer Präsentation war die Bedeutung begrenzter Zeitrahmen, angelehnt an Parkinsons Gesetz, welches besagt, dass sich Arbeit in dem Maße ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.

Um erfolgreich in Design Sprints integriert zu werden, hoben sie die Bedeutung von Faktoren wie Chancen, Zeit, Fähigkeiten und insbesondere Vertrauen hervor. Sie schlugen vor, mit einer kurzen Session zu beginnen, um Herausforderungen zu sammeln und Lösungen zu priorisieren, um so einen Vertrauensvorschuss zu erlangen.

Die Expert*innen brachten auch die FUN-Formel mit:

F: F reundschaften erkennen und Feinde zu Freunden machen

reundschaften erkennen und Feinde zu Freunden machen U: U ser nahbar halten

ser nahbar halten N: eNpathie zeigen 🙈

Sie stellten klar, dass es nicht notwendig ist, ein großes Team für die gesamte Dauer eines Design Sprints zu blockieren. Die ersten beiden Tage sind entscheidend, gefolgt von regelmäßigen kurzen Check-ins.

